民進黨、國民黨、學者回應北京馬習會研討

民進黨昨天表示，「馬習會」就是當年國民黨單方面押寶中國，呼應中方把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣主流民意，如今國、共兩黨不約而同重新緬懷，完全與兩岸現實及台灣人民的理解背道而馳。

政治大學外交系教授朱新民說，馬習會的觀念是兩岸是對等、和平狀態的，領導人可以會面，中共在這個關鍵時刻紀念馬習會，透露兩岸領導人可以在對等的情況下，如果能碰面又回到和平正軌，就能走到和平道路，釋放和平對話的訊息，這對蔡英文總統來說，是釋放善意訊息。

朱新民表示，中共十九屆五中全會剛落幕，會議決議強調重點是這時代主題是和平與發展，中共希望明年開始把十四五的計劃經濟搞好，要民眾追求二〇三五年的遠景目標，整體來說是先把內部工作、經濟等綜合實力做好，以國家發展為優先，台灣問題在當年階段不是最優先、急迫的項目，在台灣議題上希望以和平與發展的方向處理。

針對國台辦主任劉結一重申，只要認同九二共識，台灣任何政黨與大陸交往都不存在障礙，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，九二共識的精神是擱置爭議，而不是成為爭議本身，希望兩岸執政當局都能把握這個精神，務實進行對話，展現符合國際現勢的彈性，這也是國民黨一貫的主張。