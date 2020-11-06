學者：美國大選無論誰當選 美中關係已轉變回不去

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，美國總統選舉無論誰出線，在軍事上對中共會有更清晰的立場，對中國大陸還是會「圍而不打」，不會發出第一擊，北京對台灣沒有必勝把握，因此推估到美國下一次總統選舉前，台海應該不會有衝突。

台灣民主基金會和亞太和平研究基金會今天合辦「美國大選後的美中台關係」座談會，蘇紫雲、政治大學政治系副教授俞振華、亞太和平研究基金會執行長董立文及台灣民主基金會副執行長盧業中出席與談。

蘇紫雲說，無論誰當選，美中的關係結構已經轉變，「制中」的方向回不去了，美國對中共保持「圍而不打」的態度，在軍事上對中共採取有限度的戰略清晰，而中共的軍事文化結構一向是「七分政治、三分軍事」，北京對台灣沒有必勝把握，因此評估在2024年前台海不會有軍事衝突，而拜登在軍售上可能會對有道德爭議的國家採取限縮政策，例如對沙烏地阿拉伯暫停軍售，不過台灣有正當性可以被排除，軍售會是未來台美關係的指標。

俞振華說，美國現在人口移動得很快，這次選舉的幾個激戰區都有許多人口移入，例如亞利桑那州就是戰鳳凰城，另一個激戰區亞特蘭大這十年移入70萬人；他認為未來搖擺州會更多，民主和共和兩黨意識形態分歧會更明顯，政治上會更壁壘分明，越來越極化，以後選舉都會這麼激烈、兩黨得票會咬很緊。

董立文說，台灣這兩天有很多人評論美國的選舉制度，甚至把我們的體制跟美國的做比較，批評美國的制度很糟、需要改革，但我們應該要相信美國民主制度的強韌，美國的選舉制度有其歷史，是聯邦體制的呈現，有它的優點，我們不宜作負面評論。

盧業中表示，美國目前整體氛圍偏向「反中」、「疑中」，大選最後無論誰勝出，美中競爭將大於合作，美國行政部門對台灣友好必然持續存在，不管拜登還是川普當選，台灣將面臨不同程度的機會和挑戰，不變的是台灣應要持續積極尋求跟美國合作機會。