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拉美17國超過七百位國會議員挺台參與WHO 外交部感謝

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮在拉丁美洲「福爾摩沙俱樂部」會員大會以預錄影片致詞，外交部常務次長曹立傑全程參與。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮在拉丁美洲「福爾摩沙俱樂部」會員大會以預錄影片致詞，外交部常務次長曹立傑全程參與。圖/外交部提供

第73屆世界衛生大會（WHA）將於11月9日舉行復會，來自拉丁美洲17個國家及中美洲議會超過百位友台國會議員6日透過視訊會議擴大辦理拉丁美洲跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）會員大會，會議中宣讀通過聯合聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣參與WHA及WHO的重要性及必要性。

外交部表示，來自拉丁美洲17個國家及中美洲議會共144位友台國會議員6日透過視訊會議擴大辦理拉丁美洲跨國會平台福爾摩沙俱樂部會員大會，外交部長吳釗燮以錄影方式在開幕致詞，常務次長曹立傑全程與會。

外交部表示，拉丁美洲「福爾摩沙俱樂部」成員尼加拉瓜國會議長博拉斯（Gustavo Porras）、秘魯國會前議長卡拉瑞達（Luis Galarreta）、巴拉圭眾議員梅蒂娜（Del Pilar Medina），以及中美洲議會議長薩莉娜（Fanny Salinas Fernández）分別代表拉美國家及區域組織，一致肯定「台灣模式」成功防疫，並支持我國參與WHA及WHO相關技術性會議、機制及活動的權利。

外交部表示，此外瓜地馬拉160名國會議員、宏都拉斯128位國會議員、尼加拉瓜90名國會議員、中美洲議會123名議員，以及巴拉圭參議院議長沙羅蒙（Oscar Salomón）、墨西哥眾議院副議長芭蒂爾娜（Dolores Padierna）及南美洲146位理念相同議員分別以通過國會決議、連署致函WHO、社群媒體推文或錄影等不同方式，重申支持台灣加入WHO等國際組織。

外交部表示，由衷感謝阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉及中美洲議會共計791位國會議員跨越國家及黨派對台灣參與國際組織的支持。

外交部表示，議員基於全球防疫合作、捍衛民主人權的共同理念對台灣情義相挺，外交部誠摯感謝並樂見這股友我民主力量持續壯大。台灣作為國際社會負責任的一員，將繼續秉持「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，積極與國際社會攜手合作，克服全球公共衛生及疫情蔓延的嚴峻挑戰。

拉丁美洲17國家及中美洲議會共144人出席拉丁美洲「福爾摩沙俱樂部」會員大會挺台參加世界衛生組織。圖/外交部提供
拉丁美洲17國家及中美洲議會共144人出席拉丁美洲「福爾摩沙俱樂部」會員大會挺台參加世界衛生組織。圖/外交部提供

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