住宅價格指數發布時間落後？內政部澄清

今天有媒體在社論指內政部編製「住宅價格指數」及「房價負擔能力」的發布時間落後；內政部今天對此表示，房屋成交申報登錄資料時間較長，須當季結束後3個月才能完整蒐集資料，加上分析所需時間，所以這兩項數據均設定在每季結束後約4個半月內定期發布，未來也會持續精進編製作業，希望提供各界更即時的資訊。

內政部表示，每季發布的住宅價格指數及房價負擔能力資訊，是以當季買賣成交的實價登錄申報資料進行編製，一般而言，房屋交易從簽約到完成移轉登記，通常需要2個月的時間，而且依今年7月前實價登錄申報舊制規定，地政士可以在買賣登記完畢後30日內完成登錄申報，所以每季的買賣成交資料，必須要等到當季結束後3個月才能完整蒐集。

內政部表示，取得的資料還需進行整理、統計分析，並經專家學者審查後，才能對外發布完整、正確的指數資訊，所以將每季發布的時間，設定於該季結束後的約4個半月內。

內政部表示，今年7月1日不動產交易申報新制上路後，買賣雙方於辦理房屋買賣登記時，將一併辦理成交資訊申報，可縮短以往30日的等候時間，未來指數資訊的發布時間也可以更為提前，提供各界更即時的資訊。

內政部表示，將持續精進資訊提供的格式，配合政府開放文件格式政策，內政部不動產資訊平台已有提供開放性檔案格式下載功能，定期發布相關統計數據，提供民眾更便利的資訊服務。