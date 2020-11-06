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接見醫療奉獻獎得主 蔡總統暖心提醒別忘了多陪伴家人

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統下午接見第30屆醫療奉獻獎得獎人及家屬，她在致詞時表示，每一位得獎的醫療工作者，都是守護全國各地民眾、讓醫療照顧更加周全的推手。她並肯定醫護夥伴奉獻心力，讓台灣守住疫情，也感謝得獎人守護全國各地民眾健康，讓醫療照顧更加周全，深化台灣醫療實力。

第30屆醫療奉獻獎得主，包括個人醫療奉獻獎得主8名，分別為朱樹勳、余文儀、蔡輔仁、呂若瑟、許瓊心、林永哲、周玉英、黃明裕；團體醫療奉獻獎為屏東縣醫師公會山地偏遠巡迴醫療及身心障礙醫療服務團。

蔡總統致詞時首先向醫療奉獻獎的得獎人表達最誠摯的恭喜，她也特別感謝每一位辛苦的醫護夥伴，共同守住疫情，讓我們今天可以在總統府見面。

蔡總統指出，今年是第30屆醫療奉獻獎，她要感謝並且推崇「財團法人厚生基金會」，多年來透過表揚活動，讓全國各地默默付出的醫療工作者都能受到應有的肯定，這也是台灣社會非常可貴的正面能量。

蔡總統表示，這次的醫療奉獻獎得獎人都相當讓人欽佩，她特別要先介紹來自義大利，已經是中華民國身分證持有人的呂若瑟神父。50多年來，呂神父把所有心力都奉獻給台灣，我們的感謝說也說不完。很高興今年在防疫過程中，台灣行有餘力，政府和民間都能捐贈口罩給呂神父的故鄉，回報他長期對台灣的付出。

蔡總統說，醫療工作者的服務精神是非常高貴的情操，她要代表政府謝謝獲得團體獎的屏東縣牙醫師公會「山地偏遠巡迴醫療及身心障礙醫療服務團」，以及獲得個人獎的余文儀醫師、周玉英護理師，感謝他們投入東部、原鄉的醫療服務。另外，在座最資深的林永哲醫師，20年前從高醫卸任院長後，長期支援離島及偏鄉醫療工作，即使退休了，依然持續開設教學門診，真的讓人非常感佩。

蔡總統還表示，醫療奉獻獎也表揚了許多用專業拯救生命的傑出醫師，包括改革心臟手術的朱樹勳醫師、建立罕見疾病基因診斷資料庫和藥物物流中心的蔡輔仁醫師、建立早產兒醫療網絡的許瓊心醫師，以及為身心障礙者提升口腔醫療、照護服務的黃明裕醫師，「我要謝謝你們深化了台灣的醫療實力」。

蔡總統說，每一位得獎的醫療工作者，都是守護全國各地民眾、讓醫療照顧更加周全的推手。台灣能擁有這麼多資深且具專業和熱忱的醫療工作者，真的是全民的幸福。再過幾天就是醫師節，她祝福大家醫師節快樂，並請得獎人在奉獻於醫療志業的同時，別忘了多陪伴家人。

訪賓一行尚包括本屆醫療奉獻獎籌委會主任委員黃榮村、立法院厚生會創會會長黃明和、聯合報社長游美月、聯立媒體股份有限公司副總經理詹怡宜、國際厚生數位科技董事長黃靖媛、財團法人厚生基金會執行長陳柏同、立法委員黃秀芳、鐘佳濱等。

醫師 屏東縣

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