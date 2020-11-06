加強大學校園安全 內政部教育部跨部會視察聯合大學

台南長榮大學馬來西亞女大生命案震驚各界，內政部次長邱昌嶽、教育部長潘文忠、警政署長陳家欽及苗栗縣長徐耀昌今天下午在國立聯合大學和師生座談，討論校園安全工作，也和地方警消共同檢視校園周邊安全防護情形。

內政部發布新聞稿表示，邱昌嶽等人下午和聯合大學校長李偉賢及師生代表座談，深入交流校園安全工作，並與地方警、消共同檢視校園周邊安全防護情形；邱昌嶽在會中表示，要求警方要加強與校方的聯繫，強化校園安全的積極作為，並請警政署確實檢討受理報案流程，提出具體稽核作為、強化員警受理報案SOP的教育訓練，以澈底杜絕匿報案件的陋習。

邱昌嶽表示，校園安全維護工作主要有校園內外環境及學生住宿處所的安全。校方及苗栗縣警察局要共同巡視、會勘校園內、外的照明設備、監視錄影系統及學生行經動線安全，並進行全面清查與檢視，如有缺失應立即通報相關單位，以最快的速度改善。

邱昌嶽說，政府有義務提供學生安全的求學環境，校方與苗栗縣警察局要針對學生宿舍及校外住宿地，依據教育部7大安全規範進行全面性的安全調查，並協調由校方製作人身安全小卡提醒學生，且外籍生應以母國語製作，以確保每一位學生都能安心上學、放心住宿。