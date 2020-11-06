自評領導統御60分 柯文哲：目前沒有當國家領導人資格

台北市長柯文哲自承準備選總統，柯文哲下午至議會總質詢時，議員秦慧珠問柯，自評領導統御幾分？柯說，60分，他是一個執行者，不是那種很溫暖的人；秦追問柯，領導統御60分的人當總統領導中華民國會不會很恐怖？柯坦言要再修正，目前沒有當國家領導人的資格。

對於6年的改變？柯文哲說，他比較不會急著下決定、比較不會亂罵人，還說以前當醫生時，以前會丟病例，還說以前在台大當教授多好當，每天都在罵人，來這裡每天被罵不習慣。

至於柯文哲被批評首長人事異動頻繁，柯文哲說，現在好一點，每一個人都會努力工作，現在應該80分沒問題，有做過內部調查，台北市公務員滿意度過去5年在提高，第1年第2年比較不習慣。

另外，柯文哲表示，府會關係現在也好很多，6年前大概是50分，有補考資格，是自己的錯，但現在應該有85分，過去在議會的情緒管理不及格，每次要生氣就先去上廁所。