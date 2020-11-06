自評領導統御60分 柯文哲：目前沒有當國家領導人資格
台北市長柯文哲自承準備選總統，柯文哲下午至議會總質詢時，議員秦慧珠問柯，自評領導統御幾分？柯說，60分，他是一個執行者，不是那種很溫暖的人；秦追問柯，領導統御60分的人當總統領導中華民國會不會很恐怖？柯坦言要再修正，目前沒有當國家領導人的資格。
對於6年的改變？柯文哲說，他比較不會急著下決定、比較不會亂罵人，還說以前當醫生時，以前會丟病例，還說以前在台大當教授多好當，每天都在罵人，來這裡每天被罵不習慣。
至於柯文哲被批評首長人事異動頻繁，柯文哲說，現在好一點，每一個人都會努力工作，現在應該80分沒問題，有做過內部調查，台北市公務員滿意度過去5年在提高，第1年第2年比較不習慣。
另外，柯文哲表示，府會關係現在也好很多，6年前大概是50分，有補考資格，是自己的錯，但現在應該有85分，過去在議會的情緒管理不及格，每次要生氣就先去上廁所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言