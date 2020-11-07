政治人物聲量速報／黃偉哲衝第三名 一杯咖啡讓馮世寬討論度火熱

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文／葛緯詩

近期重大事件除了美國選舉備受全球矚目之外，台灣在治安與食安上則分別為長榮女大生命案、萊豬議題持續延燒，不僅蔡英文向遇害的馬來西亞女大生家屬道歉，台南市長黃偉哲也因此事頻頻失言聲量衝高。根據網路口碑政治人物的週聲量排行榜來看（2020/10/30~2020/11/05），也有不少政治人物也因為特定事件，像是行政院長蘇貞昌被踢爆治安會報沒開、幕僚疑似利用上班時間製作網軍圖卡；立委林穎孟遭助理指控是慣老板等，造成個人排名快速變化。（政治人物一週網路聲量排行完整版：https://dailyview.tw/top100/topic/9?volumn=1&page=1）





長榮大學女大生命案 黃偉哲頻失言挨轟

image source:網路口碑政治人物(分析期間:2020/10/30~2020/11/05)

總統蔡英文以127,401筆持續穩坐第1名，聲量高峰為出面向長榮大學遇害的馬來西亞籍女大生家屬致歉，表示「台灣在社會安全的維護上出現了漏洞」，承諾會徹底檢討。網路聲量排行第2名為行政院長蘇貞昌55,211筆，被踢爆行政院治安會報超過一年沒開，蘇貞昌坦承是他做的決定，解釋「防疫期間不必開的會議就不要進行」，此外行政院幕僚製作圖卡供側翼粉專使用，也讓他受到不少在野黨抨擊。

聲量排行第3名是近期快速竄升的台南市長黃偉哲54,429筆，台南長榮大學女大生凶殺案發生後，警方第一時間快速逮捕兇手，黃偉哲隨即在10月30日大讚「台南警察就是不會吃案」的媒體報導，使多數網友不滿，甚至牽扯出過去疑似多次包庇吃案的疑雲。面對網路上的指責，黃偉哲又在11月2日堅稱學生遇害的「死亡之路」只有兩盞路燈壞掉，認為是學生造謠放大，陸續被許多網友貼出的照片打臉，清楚顯示該路段過去確實經常一片黑，導致個人粉專被出征撻伐。一連串的爭議風波，11月3日對於自己因此被外界釘滿頭包的情況，怪罪地方官員｢第一時間應該你們出來｣，讓不少人諷刺他是「有功自己攬，有過下屬扛」，網路聲量並在當日達到最高峰。







柯文哲為萊豬槓中央 陳其邁喊查驗量增10倍聲量衝



image source:網路口碑政治人物(分析期間:2020/10/30~2020/11/05)

台北市長柯文哲網路聲量以44,446筆排行第4名，因為中央突襲開放萊豬爭議槓上執政黨，質疑為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」，堅持要用產地來區分，並說如果中央政府不能給出一個交代的話不知道「是笨還是壞」。不過對此行政院長蘇貞昌僅冷回「聽不懂他說什麼」，柯文哲卻進一步回嗆「我們台北市有完整的失智照顧系統」暗諷對方失智，引發部分網友不滿要求他道歉。不過在萊豬議題被長榮女大生命案與美選蓋過後，近日柯文哲聲量也跟著快速降溫。

另外甫上任近3個月的高雄市長陳其邁以10,030筆聲量擠進前10名，除了針對政府將開放含萊克多巴胺豬肉進口，喊出將爭取經費，查驗量增加10倍的承諾，對於高雄近日接連發生多起刑案，被質疑「高雄有市長？」的說法，則反嗆「不要太健忘韓市長時期的治安」。





馮世寬因為一杯咖啡 脫外套要「理論」聲量衝

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退輔會主委馮世寬聲量快速竄高至7,360筆排行第14名，因為11月5日備質詢時與鄭天財就「退輔會欺負原住民」一說爆發衝突，兩人不僅拍桌互嗆，鄭添財還直接把桌上的咖啡朝對方丟去，馮世寬也不甘示弱脫去西裝外套，作勢要上前「理論」甚至嗆聲「他運氣好，如大街上我不會客氣」，讓總是語出驚人的馮世寬繼「宋仲基差我一點，金城武不如我」後，個人金句再添一筆。鄭天財雖然週聲量沒有擠進TOP50，單日網路聲量也爆衝至1,196筆。





林穎孟不知請生理假不須憑證 吳釗燮強調「台灣很安全」網熱議

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過去網路聲量不高的無黨籍立委林穎孟，這次衝上6,278筆排行第17名，但主要源於被助理指控是慣老板，違法要求請生理假要附憑證，甚至還挪用公款與詐領助理費。林穎孟解釋對於請生理假不需要憑證的部分，是事後查證才知道，已經不扣薪處理，未來也將免憑證就能請生理假的規則納入辦公室規範，但也讓她為此飽受批評「連女性請生理假不須憑證都不知道，根本不適合擔任台北市議會性平連線小組召集人」。





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外交部長吳釗燮網路聲量以6,098筆排行第18名，吳釗燮在馬來西亞籍女大生命案後，呼籲各界對台灣的看法不要因此改變，強調台灣仍然是亞洲最安全友善的地方，但馬來西亞外交部卻發出公告，提醒來台的大馬學生應保持安全警惕，被網友諷刺只會自誇；針對外界對美國大選押寶的質疑，回應台灣不會選邊站，不管最後哪黨當選，台美都會維持友好關係。





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