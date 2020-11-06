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童振源上任滿5個月 全力協助僑臺商搶佔後疫情商機

聯合新聞網 / 台北訊

僑委會委員長童振源6月2日上任後，心繫僑臺商受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，對於僑臺商的防疫物資、融資紓困、企業營運，乃至子女線上學習等各項需求均快速回應，推出整合服務方案，盼協助僑臺商化危機為轉機，搶佔後疫情時代新商機。

童振源在擔任駐泰國大使後，深知僑務工作須因應時代及環境變遷，與時俱進，為在有限的資源下提升服務品質，協助僑臺商在後疫情時代振興及轉型，提出2項戰略：第一，由僑委會扮演槓桿支點，發揮臺灣優勢協助僑臺商在地發展，匯聚僑臺商能量壯大臺灣；第二，建立單一聯絡窗口與整合平臺，匯聚海內外資訊、人脈、資源，串連全球僑胞豐沛能量與臺灣強大優勢，增進臺灣與僑界共同發展。相關重要措施如下：

一、適時推出紓困方案，協助僑臺商因應衝擊

●輔導海外信用保證基金推出「新冠肺炎（COVID-19）疫情紓困方案3.0」，內含「新貸優惠」及「舊貸展延」。

●彙編「全球防疫物資臺商名錄」，匯集11個國家32家醫療科技或醫材設備相關廠商。

●運用數位科技整合政府與民間資源，開辦線上經貿、科技及華語文教學等課程，遠距學習不中斷。

二、致力運用臺灣優勢鏈結海外僑臺商

●彙編泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓及緬甸等東南亞6國「臺商服務手冊」，內容包含政府各部門服務資訊、僑界資源、各國總體投資環境概況等；另已規劃於其他海外據點因地制宜彙編各地區「臺商服務手冊」。

●邀集國內9大研發機構共同研商「全球僑臺商產業升級與技術服務方案」，初步已於8月初與財團法人農業科技研究院、全國農業金庫合作推出「全球僑臺商農業服務方案」，建置「全球僑臺商農業技術服務平臺」、彙編「全球僑臺商農業服務手冊」，提供海外僑臺商農業「技術諮詢」、「人才培育」與「產業鏈結」之整合服務。

●邀集23所大學國際產學合作聯盟共同研商「全球僑臺商產學合作服務方案」，建構國內產學研發單位與全球僑臺商間合作網絡，透過資訊、人脈及資源之整合，提供僑臺商跨境便利諮詢，推動國際產學合作。

三、掌握科技與產業趨勢，策訂僑臺商轉型策略

●首度發行〈智慧經濟電子報〉，每週1期介紹臺灣新興科技資訊，以中英文雙語呈現相關資訊，並提供諮詢、產學媒合等整合性服務。

●自8月起陸續辦理「僑臺商人工智慧菁英班」、「臺商海外投資的挑戰與對策論壇」等活動；後續將開辦「全球疫情趨勢與僑商防疫商機座談會」、「海外臺商產品品牌建立與行銷管理線上直播課程」及「海外僑臺商經貿專題線上講座課程」等，課程多元廣泛、符合僑臺商需求。

●特別籌劃辦理「未來科技與產業發展線上講座-疫後經濟僑臺商必修的20堂課」，邀請臺灣在經濟、資訊、工業、科技及企業管理等領域之專家學者，線上講授全球產經最新趨勢、新農業、ICT產業、智慧製造、數位服務轉型等主題，期能發揮臺灣優勢，有效助益海外僑臺商疫後經營策略擬定及振興轉型。

童振源表示，除了提供僑臺商紓困及振興所需之資源及知能外，為協助僑臺商企業徵才攬才、學生(包含僑生、留臺校友及本國生)求職就業，正規劃成立「全球僑臺商人才平臺」，盼能匯聚各方需求及能量，達成僑委會搭建平臺、人力銀行提供媒合、僑臺商徵才、學生求職之良善成果。

突發的疫情不只帶給僑臺商事業經營發展的困難，也讓僑務工作難循既有模式推展，但童振源推陳出新，擴大運用數位科技，平臺鏈結，並結合國內產官研學資源，提供更多僑臺商於事業發展或調整所需的實質服務，尤其將臺灣的農業、新創、醫療、科技優勢推廣給海外僑臺商，讓僑臺商善用臺灣優勢，同時協助臺灣產業拓展國際市場。

僑委會「疫後僑臺商聯繫服務新模式」報告全文及各項協助僑臺商方案內容請參閱僑臺商服務專區(https://Business.Taiwan-World.Net)

僑委會 童振源

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