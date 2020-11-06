中央補助新北24億元裝冷氣 侯友宜：捷運卻少了24億元

新北市長侯友宜今赴議會報告明年度總預算，並指出110年度歲入歲出差短市改制以來最低，明年重點預算包含全面改善校園電力系統、公共托育等項目，新北市議員廖先翔說，中央要補助24億元冷氣預算給新北，但明年中央實際補貼新北比去年還少，難道是挖東牆補西牆。侯友宜表示，明年短缺24億元捷運補助，就像是截長補短。

新北市110年歲入計列1,658.04億元，較上年度預算1,64188億元，增加16.16億元成長0.98%；歲出預算核列1801.94億元，較上年度法定預算1786.88億元，增加15.06億元成長0.84%。歲入歲出短差143.9億元，也較上年度少1.10億元。

侯友宜說，明年度預算著重幼老照護，其中教育支出654.62億元，比去年度增加40.29億元，主要是明年國中小校園電力改善與冷氣裝設計畫增加24.25億元，另外社福支出308.15億元，包含公共與準公共托育計畫與育兒津貼等項目。

新北市議員廖先翔說，中央霸氣宣布補助全台改善校園電力系統，但中央補助新北裝冷氣24.25億元後，卻發現110年度中央總體補新北助388.53億元，比去年397.27億元還少，根本是拿補助其他項目來補助冷氣。

侯友宜表示，明年是捷運補助短少24億元，中央其實是截長補短，總體補助款項沒有增加，未來新北軌道建設會很辛苦，自籌款項會增加，明年會再向中央爭取，目前新北會自己調整預算。

新北市議員蘇泓欽也說，中央統籌分配稅款的金額，六都內新北輸台北、高雄排名第三，但新北403萬人口數是台北市2倍，土地還是台北市8倍大，補助款卻比台北市少，2011年新北每人平均1.06萬元，今年只剩1.02萬元，是六都最少。

侯友宜指出，統籌分配稅款講很多年又不改，只能盡量爭取補助，新北的山路比台北的路還長，基礎建設與台北市落差很大，是他感到難過的地方，還是會持續向中央爭取。