藍營質詢柯文哲挺高嘉瑜選市長？ 柯：她只是嚇唬你們

2022台北市長選舉距離剩下一年多，北市副市長黃珊珊被視為是市長柯文哲的接班人，北市議員秦慧珠今在議會總質詢柯，未來民進黨立委高嘉瑜民調若高於黃珊珊，是否會改挺高？柯文哲則是笑笑回答，這是假設性問題，便說高說出來選是「嚇你們。」秦慧珠則反問是在嚇國民黨立委蔣萬安嗎？

針對下一屆北市長人選，秦慧珠詢問柯文哲，當初是否要要栽培前社會局長許立明當副市長，甚至培養選台北市長。柯文哲則回，「有這想法。」

秦慧珠進一步提問，為何許立明當初不想接任副市長，柯則回，「許不喜歡這種政治環境。」

秦慧珠更問柯文哲，「聽說你第二個想過的接班人是高嘉瑜」，柯則笑笑回應，「不是這樣說，有意願的，我們都可以訓練。」秦還問是否要請高來當副市長的接班人，柯只重複回應「沒有，沒有。」

柯文哲否認高嘉瑜為他的接班人，外界認為北市副市長黃珊珊也是接班人選項之一，柯表示，「不要說接班人，我們會提供一個機會，給有意願的人熟悉這環境。」

秦慧珠舉例將來高嘉瑜民調若高過於黃珊珊，是否改挺高嘉瑜當市長候選人？柯文哲表示，這個是假設性問題，不用在這裡回答，她才剛當上立法委員，不會中途跑掉，她這一屆不會這樣子做。

不過，高嘉瑜先前表示未來不排除選市長，柯文哲則說，「她只是嚇唬你們而已。」秦慧珠則反問，「嚇誰？嚇我們的蔣萬安嗎？」柯沒有正面回應笑笑揮揮手說，「不要問這個題目，很奇怪。」