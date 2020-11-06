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王世堅送童話書諷柯文哲吹牛 柯：這送的還是道具？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員王世堅批評柯文哲的市政愛吹牛、膨風，無心市政卻瘋選舉，王世堅送柯文哲一本隨身版的童話書「大青蛙愛吹牛」。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員王世堅批評柯文哲的市政愛吹牛、膨風，無心市政卻瘋選舉，王世堅送柯文哲一本隨身版的童話書「大青蛙愛吹牛」。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員王世堅批評柯文哲的市政愛吹牛、膨風，無心市政卻瘋選舉，送柯文哲一本隨身版童話書「大青蛙愛吹牛」，質疑柯肚皮會不會吹破，要求他學習謙虛。柯文哲反問，這是送的、 還是道具？

王世堅批評柯文哲的施政成績，包括I-voting都是些雞毛蒜皮、綠豆大的事，社宅跳票，道路開闢是近任市長最少，內湖交通只有更塞，民間5月瘋媽祖，柯的團隊瘋選舉，連副市長彭振聲、蔡炳坤都被說要選高雄市、台中市長，台北市政府變成柯隊選舉培養皿、選舉農場。

柯文哲則反擊，副市長要選市長是從那聽來的？媒體講的也信，他也沒辦法。還問現在行政院的部長，不是選舉出來的？還問王世堅懂不懂政務官制度。

柯文哲說，翻開每天的行事曆， 台北市政府團隊是最認真的行政團隊，王世堅反酸，認真什麼？認真選舉。柯說， 不要汙衊別人，台北市市政有進步。王說，大巨蛋嗎？柯說，大巨蛋本來就很困難，他不會當成政績，只是善後處理掉。

柯文哲 王世堅

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