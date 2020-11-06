「支持川普打官司到底」 川粉湧入AIT臉書留言挺川普

台灣人關注美國總統選舉，選舉目前仍在開票，雙方得票情形不停變化，疑似有熱衷美國選舉的台灣人太過投入，湧入美國在台協會（AIT）臉書留言，甚至還有支持川普的支持者留言抗議民主黨作票，讓多位政治人物和民代呼籲民眾冷靜，也開始有民眾留言，希望美國和AIT不要理會那些留言。

美國選舉持續開票，AIT臉書連日來湧入大批「川粉」留言，有人認為開票曲線圖讓人大開眼界，他支持川普打官司打到底，也有人質疑美國的開票程序，呼籲川普打官司用法律討公道，也有人說選舉過程出現各種荒腔走板、匪夷所思的意外狀況，用腳趾想都覺得是「世紀大欺騙」，還有人批評民主黨擅長作票。

國民黨前主席朱立倫今天在臉書上表示，我們關心美國選舉、尊重美國民意，不要因為傷心或開心，去出征AIT或互相攻擊，影響到台美關係未來發展；台北市議員苗博雅也在臉書上說，極少部分的人，到AIT的粉專留下過激的言論，「我必須站在台灣的角度，請美國朋友理解，這些人不能代表台灣」。