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蘇貞昌幕僚做梗圖攻擊在野黨 柯文哲：我們沒編這預算

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，國民黨市議員羅智強邀請柯文哲一起搭他租下的「新聞自由公車」，宣揚不要關中天新聞台。對此，柯文哲答應，羅智強追問，要不要一起掛名？柯說，捐款就好，不用掛名。

羅智強租下20輛繞經行政院的公車廣告，上月起起連續60天、共計1200天，在大台北地區街頭，呼籲行政院長蘇貞昌不要關新聞台。柯文哲強調，民主自由的第四權，黨政軍應退出媒體才對，怎麼會黨政軍進入媒體，他不是捍衛中天，是捍衛新聞自由。

另外，日前行政院被質疑未依法召開定期會議，掀起網路社群輿論戰，但本月3日上午多個知名臉書粉絲專頁、民進黨立委粉專，先後貼出寫有「你已成為假新聞受害者」和「包場一天960萬 好歌大家唱」斗大標題之圖卡，有媒體直擊圖卡製作過程，竟是出自隸屬行政院發言人室的幕僚之手。羅智強問柯，會不會做梗圖去修理蔡英文總統？柯文哲說，「我們沒有編這個預算」，不會下令去做。

柯文哲 行政院 羅智強

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