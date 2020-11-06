希望蔡英文藍綠和解？柯文哲：連特赦阿扁她都不肯

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，議員游淑慧問柯，蔡英文總統是合格的國家領導人？但柯未直接回答，僅表示，還是要尊重民主制度，既然817萬票投給她。

游淑慧再追問，以市長身分來看，蔡英文是及格的總統？柯說，她既然沒有連任壓力，該做的事還是要勇敢做，不管是勞保、健保，是個問題，不宜拖下去，拖下去會更慘，現在處理來來得及 ，應該勇敢做該做的事。

至於現在和民進黨的關係怎樣？柯秒答，沒什麼關係。游淑慧再問，有沒有溝通管道，在國家公務上？柯也說沒有。

游淑慧說，柯以前和民進黨是肝膽相照，現在是肝膽俱裂 ？柯說，還好，現在還是有民進黨的朋友。

柯文哲說，從民眾黨在在立院的做法，是看議題、是非對錯，社會上有普遍看法，只要是對的都會去做，有時和民進黨 合作或和國民黨合作，看議題，不會明明不對，一路拗到底。

游淑慧認為，柯始終不敢說蔡英文是否是合格總統？因鄉愿怕得罪817萬選民，且過去柯在言談中常顯示不屑？認為小英被身邊的人綁架？ 柯說，每一人的執政風格不一樣，他的風格比較強烈，有人是給大家決定，最後就是沒有決定。

另外，對於藍綠和解，柯文哲笑說，連阿扁特赦她都不肯，但特赦正確講法不叫特赦，是把歷史問題要解決，三七分帳，要講清楚。