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政院幕僚製網軍圖擴散 高虹安：小編治國、公營側翼？

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安國會辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安國會辦公室提供

行政院幕僚被抓包製作網軍圖卡，民眾黨立委高虹安在臉書批評，政院發言人說，政院小編上班時間在立院做圖批評媒體和在野黨，是「彙整即時新聞資訊，供黨團立委對外說明之用」，此一說法真是令人嘆為觀止，集胡扯不打草稿之大成。​

她指出，首先，媒體報導三位人員，包括做圖小編本人，都是「行政院」幕僚，不是「立院黨團」助理，更非「民進黨部」員工！行政部門人員，上班時間做圖給民進黨立院黨團利用，請問是執政黨專屬的福利嗎？​還是不分朝野黨派，都可以像發函索資一樣，委請行政部門派員整理用來跟其他政黨對罵的情資，順便把圖也做好傳來嗎？​

高虹安表示，這若是執政黨團濫用權力，政院小編應該勇敢拒絕，請黨團助理 自己的圖文自己做！若是主動出擊，就請政院的主管自行約束，行政中立莫撈過界！​

​高虹安認為，若是政院主動要求小編製圖供外界廣告宣傳，依照預算法62-1條「應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。」請問圖文上的「行政院廣告」字樣何在？還是做圖的當下已經請假，沒有領到國家的薪水？​

​她表示再進一步檢查丁發言人的說法，就會發現根本也站不住腳，依照上報報導，圖片完成後第一波擴散的粉專是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有 不分區議員 「王浩宇」。請問這幾個粉專是民進黨團負責管理的嗎？還是政院除了服務黨團外，也兼著服務「選民」，開辦中央廚房嗎？​

高虹安批評，退萬步言，不論是政院、立院黨團或民進黨部，要製作圖文攻擊在野政黨，就請 光明正大具名發表。由政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名粉專發表擴散，這已經不是小編治國，而是公營側翼了吧？​

民進黨 高虹安 行政院

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