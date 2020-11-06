小編變網軍？藍委告發蘇貞昌瀆職 政院堅持僅供立委問政參考

國民黨立院黨團今赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及周家鴻、李姓、陳姓等三位小編，涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。行政院發言人丁怡銘則堅持，政院即時製作各種圖卡提供執政黨立委問政參考，是職責所在，相關內容均本於事實，用真實帳號提供給立法委員，並沒有利用網軍帶風向的問題。

蔡政府慣性透過社群捍衛或澄清政策卻踢到鐵板，行政院發言人室近日捲入小編變網軍風波，藍委上午也赴定台北地檢署告發。

只不過，據了解，當日被報導披露的三位幕僚，僅周姓幕僚負責政策圖卡製作，另兩位李姓與陳姓同仁兩位工作內容主要是媒體採訪事宜、負責記錄議場文字、院長與部會首長發言等等，本就時常在院長行程出沒。兩人的友人也私下訝異表示，兩人唯一會的作圖大概是修自己的照片，竟然也被告，令人納悶。

丁怡銘受訪時則表示，政院幕僚在議場紀錄事實，了解立院動態，也本於事實，傳遞正確訊息，將政策、政府立場用文字、製作圖卡說明，提供執政團隊或執政黨立院黨團做政策論述參考，都是工作的範疇。

丁怡銘說，現在是社群時代，針對各種網路謠言，政策說明，政院即時製作各種圖卡提供執政黨立委問政參考，是職責所在。何況相關內容均本於事實，用真實帳號提供給立法委員，並沒有利用網軍帶風向的問題。

丁怡銘表示，從防範非洲豬瘟、澄清婚姻平權推動過程中的坊間謠言、三倍券政策的說明、美豬進口的釋疑等，政院都透過文字與圖像、影片等詳加說明；也非常樂見國民黨願意幫忙澄清像是推動同婚後爸爸媽媽不會消失、或是美豬和美牛一樣萊克多巴胺安全量相同，或是大型會議因疫情暫緩召開就沒有支出車馬費等訊息。

對於蘇貞昌施政報告今日七度遭杯葛，丁怡銘則說，立委領的是人民納稅錢，相信人民寧願看到立委問倒院長或部會首長，也不願意看到議場繼續空轉浪費公帑。