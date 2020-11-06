「國民黨原就是青年政黨」 江啟臣：韌性與創新DNA助黨突破難關

國民黨主席江啟臣上任後，年輕形象讓黨也跟著耳目一新。江上午表示，國民黨本來就是一個青年黨、革命黨，擁有韌性與創新DNA，也因有這兩個元素，讓國民黨屢次遇到挑戰，甚至屢敗下，仍能突破重重困難、難關，到達下一階段。

不過江啟臣也坦言，國民黨現在面臨「少子化」危機，他參選黨主席時，40歲以下黨員不到一萬人，只占所有黨員約3%，當時黨的青年支持率不到10%，正向評價也僅約10%，真的是一個很慘的情況%。

江啟臣說，他就任國民黨主席這幾個月，青年支持率陸續往上，根據內外部民調呈現，至今至少已增加一成，好感度增加三成；過去8個月中實際入黨人數，青年約占四成，希望這樣的趨勢可以維持，去翻轉國民黨黨員與支持者結構。

青年部主任陳冠安表示，今年1月11日國民黨敗選後，反出現罕見16至40歲的青年入黨潮，共有3229人加入國民黨，其中1729人年齡還在29歲以下，比例超過一半。

陳冠安說，這段時間以來，每10位新入黨黨員，就有4位是青年，讓國民黨青年黨員比例成長35%，從過去9千多人增加到1萬2千多人，國民黨黨員結構朝年輕化發展。

江啟臣表示，國民黨本來就是一個青年黨、革命黨，從早期的興中會、同盟會到現在的國民黨，當時國民黨大部分都是青年人組成，國父孫中山反而是當時年紀算比較大的黨員。

江啟臣認為，也因為當時不斷有活血與新血加入，讓這個組織維持他的韌性；青年的加入也會帶動創新，而韌性與創新是國民黨現在重要的DNA，不管環境如何艱困，以國民黨過去以來的DNA，一定可以度過重重難關。

江啟臣說，國民黨是永遠的中華民國派，歡迎支持中華民國與憲法的青年能加入。江也提到，現在全台各縣市國民黨年輕民代非常多，但國民黨仍會為下一代提前布局，要讓更多年輕人可以參與公共事務。