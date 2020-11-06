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【即時短評】韓國瑜說對了 國家機器真的動得很厲害

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。 本報資料照
國民黨質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。 本報資料照

行政院發言人室幕僚日前被抓包，在立法院院會製作圖卡並隨後被網軍、綠營立委採用，堂堂國會殿堂淪為網軍的「中央廚房」。綠營透過網軍顛倒是非早就不是頭一遭，過去網軍頭子楊蕙如就曾透過網軍言論逼死外交官，引發輿論炸鍋；如今看來，民進黨不僅未獲得沉重反省，甚至乾脆直接由行政院領銜發起，「公營網軍」行徑令人歎為觀止。

轉貼「中央廚房」產製圖卡的包括側翼網紅陳嘉行、綠委王定宇等，在綠營皆屬於言論辛辣的「衝組」；如今真相被揭露，原來這一切都在和行政部門一搭一唱，側翼臉書粉專、網紅配合演出已相當不名譽，王定宇身為為民喉舌的民意代表，竟然甘願淪為行政機關打擊政敵的發聲筒，更是讓一般民眾無法接受，也不禁讓人懷疑，王定宇平常時成天監督在野黨的諸多言論，到底哪些是真的自己想說的。

行政院稱，圖卡是彙整即時新聞資訊，供黨團立委對外說明之用。但這些做圖小編，都是行政院幕僚，既不是立院黨團助理，更非民進黨黨工，理當行政中立的公務人員，上班時間做圖給民進黨立院黨團利用，這難道是執政黨專屬的福利嗎？且圖卡均未見「行政院」等字樣，不具名出處的作法，更是說明了就是要暗渡陳倉，交由側翼出手的企圖。

再檢視圖卡內容，一張斗大的藍委楊瓊瓔唱歌圖片，配上圖說「包場一天960萬、好歌大家唱」，試問這當中說明了什麼政策、又彙整了什麼資訊？但想想私菸案時，走私菸都能稱為「超買」，現在行政院攻擊政敵稱為「彙整新聞資訊」，似乎也就見怪不怪了。

民進黨過去總是稱國民黨坐擁大量不當黨產，在選舉時有如小蝦米對抗大鯨魚，相當不公平；所謂換了位置換了腦袋，已再度全面執政的民進黨政府，如今坐擁行政資源打擊在野黨，做實了韓國瑜大選時所言「國家機器動得很厲害」，這樣黨政不分的作法，又何嘗不是另一種不公平的政黨競爭呢？

行政院 民進黨 王定宇

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