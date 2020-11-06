食安會報去年起因疫情停開？ 江啟臣：蘇貞昌隱匿疫情

行政院發言人室幕僚上班時間在立院協助民進黨製作梗圖，要交黨籍立委、側翼粉專攻擊在野黨使用。國民黨主席江啟臣今質疑，政院做法已違反行政中立法與公務人員廉政規範，是拿公帑直接圖利民進黨，要求行政院長蘇貞昌道歉。

江啟臣說，行政院不務正業，不尊重國會與在野黨，公器私用，浪費人民納稅錢，公然在立法院要發言人室幕僚做梗圖攻擊在野黨，國民黨譴責這些惡行惡狀，國民黨團對違法事實也直接到台北地檢署提告。

江啟臣認為，這樣的違法行為就是從蘇貞昌開始，食安、治安、廉政會報等所有會議都不開，還大言不慚拿疫情理由搪塞；若去年開始就有疫情？行政院因此不開這些法定會議，那蘇貞昌就是隱匿疫情。

江啟臣說，行政院不開食安、治安會報，食安、治安到處出包，讓人民感到不安，最後受到傷害的也是人民，請蘇貞昌懸崖勒馬，趕快把法定該做的事恢復正軌。

蔡總統還說開放後瘦肉精美豬的事情朝野要共同面對，江啟臣也批評，「我怎麼跟你共同面對」，一天到晚拿公帑攻擊在野黨，不尊重在野黨，一面攻擊、一面喊要共同面對，標準的兩手策略，沒有任何朝野和解誠意，在野黨能接受嗎？