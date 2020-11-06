7度杯葛施政報告 江啟臣：傲慢蘇貞昌先道歉、再上台

行政院長蘇貞昌今7度赴立法院進行施政報告，仍遭國民黨立院黨團杯葛。國民黨主席、立委江啟臣稍早也在議場舉行記者會質疑，蘇貞昌帶頭違法不開會，發言人的小編違反行政中立，在議場作梗圖第一時間攻擊在野黨，應該要先針對種種不尊重國會、在野以及不跟民意溝通的作為道歉，才能上台。

國民黨立法院黨團為了反萊豬政策持續杯葛議事，抗議布置當中除了蔡英文總統、蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲外，還追加近日捲入小編爭議的行政院發言人丁怡銘的人形立牌，要求其下台，隨後由江啟臣率領黨籍立委舉行記者會要求蘇貞昌先道歉再上台。

江啟臣批評，上樑不正下樑歪，蘇貞昌放任發言人的幕僚到議場二樓偵蒐、情蒐，作梗第一時間攻擊在野黨，用的還是納稅人的錢根本違法行政中立、濫用公帑，且攻擊在野黨也是圖利民進黨，這都是不尊重在野也不尊重國會。

江啟臣還說，蘇貞昌不開食安會報、治安會報是傲慢無視法律，也連帶讓部會首長到國會也都是攻擊在野黨、反質詢，這是傲慢、一黨獨大，要求蘇貞昌想要備詢先學會尊重，先請道歉，針對種種不尊重國會、在野以及不跟民意溝通的作為道歉，才能上台。

隨後國民黨團也發出通知表示，將前往北檢告發行政院長蘇貞昌瀆職。

民進黨團書記長莊瑞雄則表示，國民黨團會前要如何抗議都可以接受，在野黨有異議本來就天經地義，但希望能盡快結束議事杯葛，讓蘇貞昌上台進行施政報告，國會重新恢復正常運作，這部分會再與國民黨團協商。莊說，國民黨一下喊要蘇貞昌道歉、一下又變成三個條件，每天換不同的理由，這並非談事情的態度。

莊瑞雄指出，國民黨團日前才提出台美復交、美協防台灣兩項公決案，民進黨團也樂於見到藍營一起為國家進步努力，但才過沒多久現在卻又無限上綱杯葛總質詢，造成議事癱瘓，如此作為國人無法接受。