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江啟臣痛批行政院幕僚涉違廉政規範 蔡碧仲：交辦查明

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
國民黨立委江啟臣昨天在司法法制委員會質詢蔡碧仲。圖／翻攝自國會頻道
國民黨立委江啟臣昨天在司法法制委員會質詢蔡碧仲。圖／翻攝自國會頻道

行政院幕僚被抓包製作網軍圖卡，國民黨立委江啟臣昨天在司法法制委員會質疑，這違反行政中立跟廉政倫理規範，廉政署是否立案調查；法務部次長蔡碧仲說，請立委提供資料，他會交辦相關單位查明事實。

立法院司法及法制委員會昨天審查刑法有關「監護處分」等修法草案，邀請蔡碧仲、司法院秘書長林輝煌、警政署長陳家欽等人列席報告並備質詢。

江啟臣質詢蔡碧仲，行政院做這樣的貼圖，攻擊在野黨，用我們的公帑，而且他們還是公務員，發言人室的幕僚在立法院蒐集，然後馬上做出梗圖，給他們自己的網軍、側翼，甚至是綠營的立委來攻擊在野黨；而且這個圖裡面還直接點名，楊瓊瓔霸佔議場、唱KTV，就能月領19萬，這個是很明顯的人身攻擊、直接攻擊，指名道姓攻擊。

江啟臣說，他是一個公務人員，他已經違反公務人員服務法第一條，「公務人員應該恪守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務」，行政中立法他也違反；加上公務人員廉政倫理規範第一條「行政院（以下簡稱本院）為使所屬公務員執行職務，廉潔自持、公正無私及依法行政，並提升政府之清廉形象」、第三條「公務員應依法公正執行職務，以公共利益為依歸，不得假借職務上之權力、方法、機會圖本人或第三人不正之利益。」

江啟臣認為，第一個，他違反行政中立，第二個，他沒有依法行政，第三個，他圖利民進黨；他拿公帑，在上班時間，還在立法院，立法院不是行政院的下屬，是在搞什麼啊，真的是無法無天到了極點。拿人民的錢去買廣告就算了，現在拿人民的錢打擊在野黨，這沒有違反公務人員廉政倫理規範嗎？

江啟臣表示，廉政的主管機關是廉政署，根據規範第十九點，公務員違反本規範經查證屬實，依相關規定懲處，涉及刑事責任者，移送司法機關辦理，廉政署要不要立案調查？你們是全國公務員廉政倫理的主管機關，如果有公務人員違反廉政倫理，你們不能不查。

蔡碧仲聽到江啟臣提問，回答「你一直講是要我回答嗎？」讓江啟臣痛批蔡態度不好，蔡又說，「你斷句清楚我才能回答」，江再批，「什麼叫你要我講話嗎？你真大啊！」蔡又回嘴，「你說我真大，但我沒這樣的態樣！」蔡最後答應會把資料帶回去了解交辦，把具體事實查明並答覆，事後馬上跟立委回報。

江啟臣指出，這個圖裡面還直接點名，楊瓊瓔霸佔議場、唱KTV，就能月領19萬，這個是很明顯的人身攻擊、直接攻擊，指名道姓攻擊。圖／翻攝自國會頻道
江啟臣指出，這個圖裡面還直接點名，楊瓊瓔霸佔議場、唱KTV，就能月領19萬，這個是很明顯的人身攻擊、直接攻擊，指名道姓攻擊。圖／翻攝自國會頻道

江啟臣 公務員 蔡碧仲

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