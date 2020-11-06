馬英九拚黨揆促二會習近平？ 馬陣營：蔡習會較重要

兩岸關係緊張，外傳前總統馬英九有意角逐明年國民黨主席，藉國共論壇平台促成二次馬習會。馬英九基金會執行長蕭旭岑今澄清，這個是在編故事，馬英九已當過總統、黨主席，這些都是假議題；二次馬習會不重要，一次蔡習會比較重要。

蕭旭岑表示，蔡英文總統是現任總統，若她能跟大陸國家主席習近平見面，化解現在兩岸的緊張，對台灣、大陸與世界才是好事。

蕭旭岑說，民進黨不管是哪方面的朋友，不要再去執著談什麼二次馬習會，馬英九都卸任了，有那麼重要嗎？你關心嗎？蔡總統能不能跟習近平見面比較重要吧，「我個人比較關心一次蔡習會，而不是二次馬習會」。

至於要如何促成蔡習會，蕭旭岑認為，不見得要講九二共識，只要雙方有共同互信基礎，能夠找到一個中共也能接受的共識就可以；但兩岸要有互信就是要有共同基礎，就是回到中華民國憲法，這也是唯一解方。

蕭旭岑表示，中華民國憲法就是一中就是中華民國，有保留統一前言，大陸沒有理由指手畫腳或拒絕跟我方談，所以只要回到憲法就好，也不用做新的東西。

蕭旭岑說，兩岸有互信，有共同東西在，就不可能打仗，但現在因為蔡英文總統不要九二共識，沒有互信基礎；說九二共識是馬英九、國民黨的所以不要也沒關係，那就提出對方也接受的新方案，但蔡總統也沒有提出。

蕭旭岑批評，處理兩岸關係要說服老百姓如何與大陸互動，只說要主權、要堅拒對抗，那都是空的，今天兩岸要交流、和平、對話才能降低緊張，你什麼都不做，只喊空話，是不可能降低緊張的。