狂被質疑沒開會 蘇貞昌今再解釋：機動會議、化整為零

行政院長蘇貞昌領導的行政院近日屢屢被質疑讓大型會議停擺，行政院長蘇貞昌今則解釋，因應疫情，相關會議都改為機動的、化整為零的專案會議，雖然沒有像是過去一樣定期進行大的綜合討論，但有就相關事項包含治安、食安、防疫、兒少召開專案會議。

除了治安、食安會報遭質疑預期未開，行政院兒權小組也遭質疑停擺7個月，蘇貞昌今在立法院解釋，當時不明的新冠肺炎疫情正發作，政府戰戰兢兢，因此要求民眾做好防疫與保持社交距離，相關大型活動也要求在情勢險峻下少開、少舉辦，行政院也要以身作則。

蘇貞昌說，行政院許多大型會議、湊在一起討論的，都改為機動的、化整為零的專案會議，雖然沒有像是過去一樣定期進行大的綜合討論，但就相關事項治安、食安、防疫、兒少召開專案會議，還說自己的做事的風格，都是隨時與首長召開專案討論，那怕在立法院因為被杯葛不能上台，在院長休息室時也會找部會首長交換意見。

至於美選狀況膠著，蘇貞昌則說，蔡政府對於台美關係、對於美國兩黨都尊重，也都有非常密切的互動，也會尊重美國民主政治選擇的結果。