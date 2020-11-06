馮世寬遭藍委潑咖啡 蘇貞昌：備詢可以忍耐但不受侮辱

退輔會主委馮世寬昨在立法院備詢時，因一言不合遭國民黨立委鄭天財潑咖啡。行政院昨發文譴責鄭天財荒腔走板，院長蘇貞昌今則在立法院表示，行政團隊到立院來是履行憲法的職責，官員備詢可以忍耐但不受侮辱。

蘇貞昌說，譴責暴力包含語言暴力，希望兩院互相尊重，也希望作為國會議員要能夠代表民意，好好工作，對社會做出不好示範。

近日傳出有綠委點名經濟、內政、交通首長要留校查看，蘇貞昌則說，行政院不是學校，而是最高行政機關，這段時間以來在蔡總統領導下，行政團隊所有部會閣員與相關人員真的戰戰兢兢、用心用力來因應防疫、紓困、振興的工作，防疫才能做到被國外判定為防疫世界第一名。

蘇貞昌說，當全世界很少有經濟正成長，台灣是極少數，更是亞洲四小龍唯一正成長，像是第三季的GDP3.33%就遠超乎預期，都是相關首長、公務員的努力，拜託大家給公務員多一點支持努力。