脫西裝上前「幹架」反應神速 馮世寬：我是運動員

退輔會主委馮世寬與國民黨立委鄭天財昨天在立法院爆發肢體衝突，馮世寬2秒脫去西裝外套，欲上前「幹架」引發討論。馮世寬今天表示，過去當國防部長時，誰要是對國軍戰鬥部隊做出羞辱，自己一定反擊，雖然現在換了服務單位，但昨天也是同樣道理；至於為何脫外套如此快速，馮說，我是運動員。

馮世寬今天前往立院備詢會前受訪時表示，國會殿堂有一定的規矩，立法院固然是立委的舞台，所有人都應該配合演出，因為立委被民選很辛苦，但是問政要有專業，希望要遵守規矩，例如自己每次到立院都穿得整整齊齊，就是表現對國會的尊重，「我會盡力做好自己扮演的角色，但當我連配角都當不下去時，其他的就是自然的反應」。

馮世寬說，服務單位受到羞辱一定據理力爭，這是不可避免的，並不是個性使然，而是一個團體榮譽的維護，要靠一個領導者實踐，自己以身作則才可以帶領大家；若退輔會不好都可以有檢討，不必用這種肢體語言表達不滿，大家都希望國會越來越進步、越來越好，自己也會維護退輔會的榮譽來繼續努力。