藍委杯葛出新招 蘇貞昌7度沒上台恐超越江宜樺紀錄

國民黨立院黨團今七度杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，抗議布置當中還追加近日捲入小編爭議的行政院發言人丁怡銘的人形立牌，要求其下台。蘇貞昌若今日都無法上台報告，將超越行政院前院長江宜樺2013年因為9月政爭六度遭杯葛的紀錄。

蘇貞昌本會期的施政報告，分別在9月22日、10月13、16、20日、30日，及本月3日都受到藍委杯葛，今已是第7度。國民黨團持續杯葛，更因為丁怡銘的幕僚捲入替網軍製圖的風波，要求丁怡銘下台，蘇貞昌才能上台報告。

蘇貞昌稍早抵達立法院時受訪表示，行政院早已經把書面報告送到立法院，上台只是口頭補充並備詢，國民黨可以透國會質詢來針砭政府，指教政府那些地方做得不好，並了解國際情勢、台灣政局，但國民黨霸占主席杯葛施政報告是放棄立委權力，而不工作領高薪，卻要做得很好的工作同仁、最基層的年輕工作同仁下台，這都是本末倒置，毫無道理。

而萊豬爭議未歇，苗栗縣長徐耀昌昨表示，若瘦肉精零檢出的自治條例若被中央打槍，將提釋憲捍衛。蘇貞昌今則呼籲國人放心，因為萊克多巴胺美牛開放進口已8年，國人從1.6萬公噸吃到如今的6.8萬公噸，可以看出萊劑在一定容許值是安全的，政府也在聯合國公布科學標準後，審酌所有情況決定開放，未來一定會明白標示、嚴格稽查，對於學校更會嚴格把關，像是防疫守到國際第一名一樣，也會更照顧養豬業者。