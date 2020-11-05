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立委爆怒爭權益 退輔會反擊宣示追討廠商「不當得利」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在國會爆發衝突。圖/讀者提供
國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在國會爆發衝突。圖/讀者提供

國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在國會爆發肢體衝突，針對立委關切廠商財務訴訟案退輔會今天發出新聞稿，堅持追討廠商「不當得利」款項。

退輔會新聞稿表示，立委鄭天財於今(5)日外交國防委員會議質詢有關台北榮民總醫院玉里分院未依台灣高等法院花蓮分院判決，返還「有限責任台灣第二照顧服務勞動合作社」承攬照服員勞務委外業務所扣發的履約爭議款項。

退輔會表示，「二照合作社」於108年4月間向花蓮地方法院訴請玉里分院應支付107年1月份未給付的健保費、勞保費、勞工退休金及營業稅。經台灣高等法院花蓮分院於109年7月間作成判決，玉里分院僅須給付二照合作社上開費用的營業稅部分，計卅萬五千六百元，依這項判決意旨，玉里分院無須支付承攬報酬中有關勞、健保費與勞工退休金部分，應有理由。

退輔會表示，玉里分院106年2月至107年1月業已支付二照合作社勞、健保費與勞工退休金計四百二十五萬六千六百八十一元，顯已構成二照合作社的不當得利，該社理應如實返還。

退輔會說，玉里分院自應於二照合作社聲請的強制執行程序中提起異議之訴主張抵銷，依法保護該分院的權利，且該強制執行業經法院裁定停止執行，一切均依法辦理。

退輔會 保費 健保 馮世寬

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