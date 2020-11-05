國民黨杯葛蘇揆沒盡頭？柯建銘：下會期蘇還會再來

行政院長蘇貞昌目前在立法院遭國民黨團六度杯葛，無法上台施政報告，明天將第七度挑戰上台。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，他會再與國民黨團總召林為洲協商，他也觀察到，國民黨團目前的最大問題是內部矛盾極大，經常林為洲談完的結論又遭黨團內部鷹派反對，他勸國民黨想清楚，現在杯葛蘇貞昌上台，「下會期蘇貞昌還是會再來」，問題也沒有解決。

上周國民黨團提出三項條件交換停止杯葛，包括要求政院開食安會報、赴美國查廠及不得對地方零檢出自治條例下指導棋。柯建銘說，除了地方自治條例是法律問題，前兩項都可以接受，但國民黨仍決定繼續占領議場。

柯建銘向國民黨喊話，難道要在這場紛爭無限制地戰下去？現在杯葛蘇貞昌上台，蘇貞昌下會期還是會再來，現在要求蘇貞昌不道歉就不能上台，下會期還是會看到蘇貞昌，問題沒有解決。

柯建銘說，開放美豬是國家戰略的問題，國民黨日前在立院提決議案要求台美復交及要求美軍協防台灣，如今的表現不成比例。他也說，國民黨內部有些矛盾，「但這些矛盾已經外部化到無理的程度，我們也不可能接受。」