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真的是阿伯！親戚占職缺 柯文哲一度否認最後坦承

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員許淑華（右）指出，柯文哲（左）安插親戚占職缺，北市長柯文哲還一度否認。圖／截自北市議會影片
北市議員許淑華（右）指出，柯文哲（左）安插親戚占職缺，北市長柯文哲還一度否認。圖／截自北市議會影片

台北市長柯文哲上任後，除重用心腹蔡壁如等台大幫擔任局處首長，北市議員許淑華今議會質詢時指出，柯的「網軍頭子」邱昱凱被安插到悠遊卡公司，還對外自稱董事長特助，就連議會調閱資料也要經過邱；另外，今年初市府新進一名許姓員工，不僅稱呼柯「阿伯」，在市長室當實習生，之後還轉進社會局當科員。柯文哲一開始還不願承認與許姓員工有關係，隨後才坦承是「遠房親戚」。

許淑華指出，柯文哲任命自己的高中同學李文宗擔任北捷董事長，輔選班底呂瀅瀅擔任花卉公司副董事長，選戰功臣「網軍頭子」邱昱凱過去擔任市長室專員，因兵役離職，後來被安插擔任悠遊卡董事長特助，柯還指派邱擔任公民參與委員會委員。

許淑華說，邱昱凱任職悠遊卡公司企劃室副主任，卻對外自稱悠遊卡公司董事長特助，連議員要調閱悠遊卡公司資料也要邱經手，甚至拒絕提供議會資料，「這難道符合柯文哲所說的公開透明嗎？」

對此，悠遊卡公司董事長陳亭如解釋，邱確實兼任他的特助，協助營運管理、對外行銷合作以及財務行銷公共事務監督的督導主管，今年3月起邱還兼任公共事務部門主管，並協助審核內部提供出的資料是否有誤。柯文哲聽聞表示，「喔，他還要做這麼多事，很辛苦」，陳則回應說，市長說要好好磨練他。

接著，許淑華進一步指出，市府今年1月新進一名許姓員工，該名員工稱呼柯為「阿伯」，質疑與柯有親戚關係，柯起初不願承認僅說「很多人都叫我阿伯」，之後才坦承「他是我一個很遠很遠的親戚啦」。

許淑華質疑，許姓員工先是到市長室當實習生，今年7月轉到社會局占科員缺，然而市長室只有國合會實習生的職缺，詢問許姓員工的專業為何，卻得到柯回應說，「他是機要，是打雜的，這也沒什麼」。

許淑華怒批，柯曾將親信張益瞻安插至北市文化基金會，結果文資會任用人數暴增；安插邱昱凱道悠遊卡公司，市府還給經費，結果悠遊卡公司卻將系統開發委外，網站還繼續徵才19人。許說，柯不避嫌安插遠親到市府工作，用人政策是觀感問題，柯應該對外說明自己用人政策。

對此，柯文哲表示，機要任用就是機要任用；社會局長周榆修則說，許姓員工目前是協助行政事務，任用資格是經敘部審核通過，資格沒有問題，任用符合規範。

悠遊卡 許淑華 柯文哲 蔡壁如

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