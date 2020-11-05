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我勿一味親美抗中 務實經濟救亡圖存

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
中山政研所教授廖達琪說，因為傳統產業沒有工作了，很多人透過川普找到情緒出口，才演變成近年的反全球化對抗全球化。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
中山政研所教授廖達琪說，因為傳統產業沒有工作了，很多人透過川普找到情緒出口，才演變成近年的反全球化對抗全球化。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「一味親美抗中雖然可在短期得利，但以長遠來說，不是台灣國家安全之福！」國民黨副秘書長黃奎博5日在美大選後美中台戰略座談會強調，未來台灣政府不宜過分操作親美抗中，否則對國安將適得其反；中山政研所教授廖達琪則說，川普連任對台灣是短多長空，拜登則是短空長多，台灣還是要靠ICT產業的企業家智慧求生存。

不務實才危害國安

「台灣夾在美中兩強夾縫中求生存，主動性其實非常低，只能在美中政策主導下尋找操作空間。」美麗島電子報董事長吳子嘉指出，2019年蔡英文民調曾落後韓國瑜，後來6~9月因為香港反送中事件，因為操作親美抗中而當選，可說是不勞而獲輕鬆取得政權，但若後繼者也採取這種心態，並不是國家之福，甚至會造成國家的危險。

吳子嘉認為，拜登及民主黨政府上台後，美中關係會從大量衝突逐漸出現接觸談判，川普1月15日簽署談判協議，10月份中方大量採購美國農產品，即便制裁仍持續運作此協議，「美國仍希望跟中國維持正常的經濟往來。」軍事衝突也會降低，美中關係脫鉤有人說冷戰，「但其實距離冷戰標準非常遠。」

國民黨副秘書長黃奎博指出，很多人把行走兩岸的實務經驗講出來，卻常被認為是唱衰台灣，甚至視為危害國家安全；馬政府時經貿對中依賴降低到39%，現在則又攀升至46%，政治上想脫鉤但依存卻愈來愈高。

美國選舉會持續動亂

「美國選舉還沒有劃下句點，川普會想盡辦法爭鬥，美國還會亂一陣子。」中山政研所教授廖達琪說，川普為何會有50%美國人支持？因為美國有很多如底特律、密西根等鐵鏽區，川普貫徹他的「公雞專制」，因為傳統產業沒有工作了，很多人透過川普找到情緒出口，才演變成近年的反全球化。

「明明中國受到川普那麼多壓力，為何還跟台灣同樣支持川普？」廖達琪指出，因為川普只重視經濟，讓中國在外交上取得很多進展。她並強調，美國人心目中的第一敵人，對共和黨是中國，對民主黨則是俄羅斯；1949年毛澤東請求攻台，但史達林不批准，間接救了台灣，「所以談台灣安全別忘了俄羅斯！」

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