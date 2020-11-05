快訊

關鍵州北卡選務出包？民眾爆「投了兩次票」懷疑系統有缺陷

女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

若拜登當選美總統 學者：不需要悲觀認為會賣台

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，市長鄭文燦出席致詞。記者張裕珍／攝影
大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，市長鄭文燦出席致詞。記者張裕珍／攝影

美國總統大選激烈交鋒，大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，邀請多名專家學者與談，會中普遍認為兩岸關係已成既成事實，改變不大，若由拜登當選，相信也會務實調整政策，「不需要悲觀地認為會把台灣賣掉」。陸委會主委陳明通也強調台灣人善良有自信，不用擔心得罪美中等問題。

陳明通被問到台美有無建交可能，他說，美中台戰略三角架構及彼此關係有其歷史因素，必須從結構性角度去看待，且美國很多友台政策，其實是跨黨派的共識，顯示台灣在美國社會、國會、行政部門等已扎根很深，台灣人會帶著自信，繼續向前邁進。

座談會分上下半場，上半場由桃園市台大國家發展教育基金會董事長周繼祥主持，他認為，兩岸關係不會因為美國政黨輪替發生結構改變，仍以國家利益為共同標準，若拜登當選，應會側重修補與盟國關係與美國內部分裂問題，「對中與對台關係並非重中之重」，且美台近年外交進展大，拜登上台，北京也不會擔心美國打台灣牌抗中。

「短期內無論誰當選，對兩岸關係都會有影響，只是程度的不同」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，只有美中關係可影響兩岸關係，若川普連任，美中關係不易改變，但科技圍堵、印太戰略等會更加明朗，若拜登當選，對台灣未必不好，因為北京國台辦今年以疫謀獨、以美謀獨批判台灣，若拜登當選不可能強化美台軍售，也不會將台灣視為抗中的重要旗子，北京對台疑慮降低，兩岸關係也非負面與悲觀。

張也認為，台灣與中國的領導人都有很強的底線思維，且都有雄厚民意基礎，未來兩岸關係要謀求新共識不易，但未來四年能做到的是避免誤判、防範意外與危機管控，避免人民誤解加深，哪怕不是運用官方或授權等非正式管道，但能建立多方溝通管道，才能符合雙方利益，「若十四億人民對台灣存有誤解疑慮，台灣要怎麼可能永保安康、和平穩定？」

國立台灣大學中國大陸研究中心執行長蔡季廷也持有相同意見，認為美國總統選舉並非以外交為選戰主軸，拜登上台，並非就會對台灣不利，且從拜登於選前在中文媒體投書看來，即有表達對中方的強硬立場，就是希望撕除川普賦予他「北京拜登」的標籤，且拜登是現實主義者，也會因應民意變化與國家利益去調整政策，也認為兩岸關係已是既成事實，改變不大，至於未來台美進展也應不會超越川普時代。

淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授洪耀南則提到，美國這場總統大選是一場支持川普與反川普的選舉，拜登角色已不重要，但未來無論誰當選，美台關係不會變，兩岸關係在短期內不會有太大變化，但會變的是拜登的作法與手段一定會與川普不同，不過軍售法案是需要經過兩黨共識由國會通過，並非由單一政黨決定，未來台美關係還是值得觀察。

中央警察大學公共安全學系教授董立文則觀察此次美國總統選戰攻防，從拜登與川普談話都可嗅到雙方都盤算到會有爭議，拜登說要等每張票都開完，川普則祭出殺手鐧要請聯邦法院停止計票，「爭議歸爭議，雙方一定會私下接觸談判」，但仍要看雙方握有什麼籌碼，由於明年1月20日一定會決定總統人選，相信台灣也已做好跟新的美國政府合作的準備，蔡政府也對各項變數做好沙盤推演，在尚未底定之前，蔡也千萬不能表態，否則就是不尊重美國總統與選舉體制。

董也提及，拜登先前投書中文媒體的內容，由於過去拜登鮮少提到台灣，此次投書推測是在亡羊補牢，因川普高度重視美台關係，「在最後階段感覺苗頭不對來補救」，拜登肯定台灣在防疫、經濟等成就，允諾會加強推動台美關係，他認為無論美國總統由誰當選，台灣也有台美關係繼續推動的信心。

大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，桃園市臺大國家發展教育基金會董事長周繼祥（右二）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左二）、國立臺灣大學中國大陸研究中心執行長蔡季廷（左一）與淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授洪耀南（右一）與談。記者張裕珍／攝影
大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，桃園市臺大國家發展教育基金會董事長周繼祥（右二）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左二）、國立臺灣大學中國大陸研究中心執行長蔡季廷（左一）與淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授洪耀南（右一）與談。記者張裕珍／攝影
大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，大陸委員會主委陳明通（右二）與中央警察大學公共安全學系教授董立文（左二）、健行科技大學企業管理系教授顏建發（右一）與軍事評論員亓樂義（左一）下半場與談。記者張裕珍／攝影
大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，大陸委員會主委陳明通（右二）與中央警察大學公共安全學系教授董立文（左二）、健行科技大學企業管理系教授顏建發（右一）與軍事評論員亓樂義（左一）下半場與談。記者張裕珍／攝影

拜登 川普 北京 美國大選 陳明通

延伸閱讀

憧憬拜登當選有利中美關係 港股飆漲809點

勝利在望 冷靜守紀的拜登始終如一療癒美國

可怕！總統大選膠著凸顯兩極惡化 讓美國更分裂

全美集體焦慮徹夜看開票 深怕打個盹就紅藍翻轉

相關新聞

兩岸互動斷訊 王金平：有朦朧美的九二共識沒有了

蔡政府上台後兩岸關係急凍，對話管道中斷。立法院前院長王金平下午分析，這主要是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的...

看美總統大選 鄭文燦：無論誰當選，台美關係穩定往前

美國總統大選結果尚未出爐，候選人川普與拜登選情膠著，桃園市綜合會議廳今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，陸委會...

選總統「Never ever」？陳其邁：就是沒想過

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長...

若拜登當選美總統 學者：不需要悲觀認為會賣台

美國總統大選激烈交鋒，大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，邀請多名專家學者與談，會...

兒權小組被抓包7個多月未開會 政院：有開16次專案會議

時力立委王婉諭今天質疑，政院兒權小組已7個多月未開會，委員也未被聘任。行政院發言人丁怡銘解釋，院長蘇貞昌日前已核定兒權小...

美國總統大選膠著 江啟臣：台灣應超前部署美選後情勢

美國總統大選結果台灣緊盯，國民黨主席江啟臣今日表示，美國大選連動台美、兩岸，還有美國與中國之間的關係，台灣不可能脫離美國...

【重磅快評】網軍指揮中心無廉政 蔡碧仲當然避重就輕

行政院幕僚製作攻擊在野黨的網軍圖卡被抓包，面對國民黨立委江啟臣、林為洲等的質疑，法務部次長蔡碧仲說，請立委提供資料，他會...

民團邀蔡總統參加秋鬥 勿忘當年正義初心

「誠摯邀請總統蔡英文參加秋鬥遊行，找回當年追求正義的初衷！」秋鬥民團5日召開記者會，邀請總統蔡英文、內政部長徐國勇與民進黨副秘書長林飛帆一同上街遊行，訴求迫遷、反雙標、反黨國，呼籲他們能找回當年追求土地正義的初心，也盼總統與相關官員出席率不要掛零。

誰是228加害者？柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，民進黨議員簡舒培質詢時，認為台北市移除蔣中正銅像威權象徵速度緩慢，並問柯文哲誰是228 ...

涉陸正案／公民團體辦邱和順特展 盼體認冤案終結不正義

民間司法改革基金會等公民團體5日至18日舉辦「海旺天光 邱和順被遺忘的32年」特展；邀請民眾透過藝文體驗，了解邱和順的...

美國大選結果未明 蔡總統3點說明穩定民心

對於美國大選結果，蔡總統今（5）日做出三點表示，第一，將密切關注台海局勢、確保股匯市穩定交易；第二，會在和美國政府、兩大...

不用押寶 蔡英文：挺台已成美國主流民意和跨黨派共識

蔡英文總統稍早透過臉書表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信大家都很關心。「我們有信心，支持台灣已經成為美...

熱門新聞

拜登逆轉中！ 獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

「連聘書都不給」王婉諭再爆：政院兒少小組停擺7個月

馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

促轉會催促移置蔣公銅像 馮世寬：我非常不贊成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。