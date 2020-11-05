若拜登當選美總統 學者：不需要悲觀認為會賣台

美國總統大選激烈交鋒，大陸委員會與桃園市政府等單位今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，邀請多名專家學者與談，會中普遍認為兩岸關係已成既成事實，改變不大，若由拜登當選，相信也會務實調整政策，「不需要悲觀地認為會把台灣賣掉」。陸委會主委陳明通也強調台灣人善良有自信，不用擔心得罪美中等問題。

陳明通被問到台美有無建交可能，他說，美中台戰略三角架構及彼此關係有其歷史因素，必須從結構性角度去看待，且美國很多友台政策，其實是跨黨派的共識，顯示台灣在美國社會、國會、行政部門等已扎根很深，台灣人會帶著自信，繼續向前邁進。

座談會分上下半場，上半場由桃園市台大國家發展教育基金會董事長周繼祥主持，他認為，兩岸關係不會因為美國政黨輪替發生結構改變，仍以國家利益為共同標準，若拜登當選，應會側重修補與盟國關係與美國內部分裂問題，「對中與對台關係並非重中之重」，且美台近年外交進展大，拜登上台，北京也不會擔心美國打台灣牌抗中。

「短期內無論誰當選，對兩岸關係都會有影響，只是程度的不同」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，只有美中關係可影響兩岸關係，若川普連任，美中關係不易改變，但科技圍堵、印太戰略等會更加明朗，若拜登當選，對台灣未必不好，因為北京國台辦今年以疫謀獨、以美謀獨批判台灣，若拜登當選不可能強化美台軍售，也不會將台灣視為抗中的重要旗子，北京對台疑慮降低，兩岸關係也非負面與悲觀。

張也認為，台灣與中國的領導人都有很強的底線思維，且都有雄厚民意基礎，未來兩岸關係要謀求新共識不易，但未來四年能做到的是避免誤判、防範意外與危機管控，避免人民誤解加深，哪怕不是運用官方或授權等非正式管道，但能建立多方溝通管道，才能符合雙方利益，「若十四億人民對台灣存有誤解疑慮，台灣要怎麼可能永保安康、和平穩定？」

國立台灣大學中國大陸研究中心執行長蔡季廷也持有相同意見，認為美國總統選舉並非以外交為選戰主軸，拜登上台，並非就會對台灣不利，且從拜登於選前在中文媒體投書看來，即有表達對中方的強硬立場，就是希望撕除川普賦予他「北京拜登」的標籤，且拜登是現實主義者，也會因應民意變化與國家利益去調整政策，也認為兩岸關係已是既成事實，改變不大，至於未來台美進展也應不會超越川普時代。

淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授洪耀南則提到，美國這場總統大選是一場支持川普與反川普的選舉，拜登角色已不重要，但未來無論誰當選，美台關係不會變，兩岸關係在短期內不會有太大變化，但會變的是拜登的作法與手段一定會與川普不同，不過軍售法案是需要經過兩黨共識由國會通過，並非由單一政黨決定，未來台美關係還是值得觀察。

中央警察大學公共安全學系教授董立文則觀察此次美國總統選戰攻防，從拜登與川普談話都可嗅到雙方都盤算到會有爭議，拜登說要等每張票都開完，川普則祭出殺手鐧要請聯邦法院停止計票，「爭議歸爭議，雙方一定會私下接觸談判」，但仍要看雙方握有什麼籌碼，由於明年1月20日一定會決定總統人選，相信台灣也已做好跟新的美國政府合作的準備，蔡政府也對各項變數做好沙盤推演，在尚未底定之前，蔡也千萬不能表態，否則就是不尊重美國總統與選舉體制。