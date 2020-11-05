兒權小組被抓包7個多月未開會 政院：有開16次專案會議

時力立委王婉諭今天質疑，政院兒權小組已7個多月未開會，委員也未被聘任。行政院發言人丁怡銘解釋，院長蘇貞昌日前已核定兒權小組委員人選與聘書等事宜，且政府對於各項兒少權益與輔導扶助，持續保持密切討論與關心，3月後至今開了16次專案會議。

王婉諭在臉書表示，依照行政院的「兒童及少年福利與權益推動小組設置要點」，兒權小組會議應每4個月召開一次，但自從3月24日第3屆委員的最後一次會議後，兒權小組都沒有再開過會，理應在6月24日接任的第4屆委員，目前連聘書都沒有取得，更無法召開會議。

根據行政院兒童及少年福利與權益推動小組設置要點，此小組置委員21人至27人，其中1人為召集人，由政務委員兼任，目前督導政委為林萬億。

丁怡銘解釋，兒權小組委員人選與聘書等事宜，蘇貞昌日前已核定，正由衛福部辦理後續作業中；至於兒少推動小組會議，今年3月24會後，林萬億就兒少相關議題所召開的各項專案會議仍然持續運作，政府對於各項兒少權益與輔導扶助，持續保持密切討論與關心。

丁怡銘指出，相關會議包括兒少偏差行為預防輔導辦法研商會5次、少年法院與相關行政機關處理少年事件聯繫辦法研商會4次、少事法專案會議1次、社安網相關研商會4次、司法院觸法兒童續處情形研商會2次等；政府對於各項兒少權益與輔導扶助，持續保持密切討論與關心。