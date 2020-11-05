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議員要求拆蔣銅像 柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

攝影中心 / 記者林俊良／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會總質詢，民進黨議員簡舒培質詢要求拆蔣中正銅像？柯文哲反駁：我被民進黨迫害沒有比較少。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢，民進黨議員簡舒培質詢要求拆蔣中正銅像？柯文哲反駁：我被民進黨迫害沒有比較少。記者林俊良／攝影

台北市長柯文哲今天赴市議會進行市政總質詢，民進黨議員簡舒培質詢時，認為台北市移除蔣中正銅像威權象徵速度緩慢，並質問柯文哲誰是228的加害者，是不是前總統蔣介石？但柯文哲未答，但他反駁，民進黨已經執政12年，還在說228沒有真相？「我就不想聽了」、「對我來講，我被民進黨迫害沒有比較少。」

對於銅像如何處理？柯文哲說，促轉會有公文來，有公文來就處理。簡舒培問柯，柯身為受難者家屬，誰應該為228負責，是不是蔣介石？柯文哲未答，轉而說今年設市百年時的照片，所有市長在一起很難得。他說，我們有不同的過去，有共同的現在，要不要思考要不要走向共同的未來，他是228家屬，深綠出身的，不要懷疑這個。

柯文哲 民進黨 簡舒培 蔣中正 二二八事件

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