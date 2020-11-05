拜登當選會賣台？焦糖哥哥籲別焦慮 網狂噓：自我感覺良好

美國總統大選陷入膠著，也讓部分民眾憂慮，如果跟中國大陸關係較友善的拜登當選，「台灣會不會就被賣掉？」對此，時常發布時事看法、立場偏綠的焦糖哥哥陳嘉行呼籲大家不要慌，無論誰當選，台灣跟著民進黨穩定前進就好，要對自己有信心，未料貼文一出，底下留言卻見一大片噓聲。

焦糖哥哥今（5）日在臉書發文指出，台灣人很焦慮誰當美國總統，很怕如果是拜登當選，就會把台灣賣了，但他呼籲大家不要慌，「假設真的這樣，台灣人不就更要團結起來對抗嗎？即便對手是萬惡的美帝」。

焦糖哥哥續指，從4年前蔡英文總統打給川普，恭喜他當選的第一通電話，台美關係就開始升溫了，「川普打開了全世界反中國的國際秩序，這股趨勢不會改變，誰也無法預測拜登當選後會不會比川普更瘋，貿易戰的甜頭嚐過一口就上癮」。

焦糖哥哥說，他在2018年才開始關心蔡英文團隊在忙什麼，目前各種台美法案、交流、軍售都不是從天而降，絕對不是蔡英文運氣好，「沒有一個國家有責任、義務要跟台灣好，而是我們政府及人民合作，讓其他國家想跟我們友好」。

焦糖哥哥呼籲台灣人要對自己有信心，誰當美國總統都不會改變台灣民族自決的方向，所以不要再焦慮誰當美國總統，就跟著辣台妹與民進黨團穩步前進，當然，如果綠營做不好的地方大家也得鞭策，批判自己人同樣用力是其他陣營沒有的特性，這樣才讓民進黨保持活力。

焦糖哥哥貼出蔡英文圖片，上面寫道「無論政治版圖如何變化，台美關係都不會倒退」。圖擷自「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」 臉書

不過網友卻不太買帳，紛紛表示「別自我感覺良好了，台美關係倒不倒退，其實也不是台灣說了算」、「聽說駐美蕭小姐見不到美國新總統的核心幕僚」、「拜登什麼時候說會把台灣賣了？川普什麼時候說會挺台灣對抗中國了？」

加上近日鬧出政院小編製圖卡發給綠營網軍風波，焦糖哥哥被爆是拿到圖的一員，也讓網友狂酸，「行政院小編圖文終於做好了是吧」、「聊政治不是你的興趣，是你做為側翼的工作」、「這圖是中央廚房傳來的嗎？」、「這些文宣是出自行政院還是總統府？」

但也有網友挺焦糖哥哥，認為他說的不無道理，「不管哪個上只要兩院跨黨派都還支持台灣，其實不需要過度緊張」、「台灣人民幾十年來沒有國際組織沒有任何選邊，一樣過得愈來愈好！」、「焦糖很棒，雖然情勢蠻悲觀，還是繼續鼓勵大家，謝謝你」、「很好的正面思考，不管誰最後當選美國總統，總是會以本國利益最為優先，台灣做好自己的功課就是」。