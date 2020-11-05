選總統「Never ever」？陳其邁：就是沒想過

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都可能是2024或2028總統大選接班人選。對陳其邁上午受訪說：「Never ever」。下午受訪再解釋這句英文說，就是表示他沒想過，2024、2028年盼持續拚市政，把高雄的工作做好，「坐這山、望那山」，不是他的風格。

陳其邁下午在高雄參加特優及資深里長表揚大會，受訪時被問到「Never ever」是何意？他解釋說，「Never ever」就是沒想過，2024、2028年盼續拚市政，把高雄的工作做好，「當市長怎麼會坐這山、望那山？這不是我的風格」。

陳其邁說，照顧市民、推動市政，讓高雄經濟更好，是他這輩子最大的願望，所以他會在我的工作崗位全力衝刺，不會做任何其他想像。

對方報導以薪水買幾隻I phone手機，指高雄平均薪資六都倒數，陳其邁說，這跟產業有關，所以產業轉型、增加就業機會，創造優質工作機會，是一直在全力打拚的目標。國際大廠或帶動產業、數位轉型，都會牽涉到實際薪資水準的數據，高雄會力求翻轉。

高市府下午舉行特優及資深里長表揚大會，陳其邁說，里長的工作可說超級任務，老人共餐、社區長照各方面，連夫妻失和都要調解，可說是既磨心又磨力的工作，所以特別幫他們加油、打氣，也希望借重里長的工作，能讓市府施政更有力。