快訊

圖表／為何等不到美大選最終結果？看五大關鍵州開票卡住原因

台灣搶要新冠肺炎疫苗 感染科專家警告接種後兩大隱憂

選總統「Never ever」？陳其邁：就是沒想過

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左二）下午出席特優及資深里長表揚大會。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁（左二）下午出席特優及資深里長表揚大會。記者蔡孟妤／攝影

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都可能是2024或2028總統大選接班人選。對陳其邁上午受訪說：「Never ever」。下午受訪再解釋這句英文說，就是表示他沒想過，2024、2028年盼持續拚市政，把高雄的工作做好，「坐這山、望那山」，不是他的風格。

陳其邁下午在高雄參加特優及資深里長表揚大會，受訪時被問到「Never ever」是何意？他解釋說，「Never ever」就是沒想過，2024、2028年盼續拚市政，把高雄的工作做好，「當市長怎麼會坐這山、望那山？這不是我的風格」。

陳其邁說，照顧市民、推動市政，讓高雄經濟更好，是他這輩子最大的願望，所以他會在我的工作崗位全力衝刺，不會做任何其他想像。

對方報導以薪水買幾隻I phone手機，指高雄平均薪資六都倒數，陳其邁說，這跟產業有關，所以產業轉型、增加就業機會，創造優質工作機會，是一直在全力打拚的目標。國際大廠或帶動產業、數位轉型，都會牽涉到實際薪資水準的數據，高雄會力求翻轉。

高市府下午舉行特優及資深里長表揚大會，陳其邁說，里長的工作可說超級任務，老人共餐、社區長照各方面，連夫妻失和都要調解，可說是既磨心又磨力的工作，所以特別幫他們加油、打氣，也希望借重里長的工作，能讓市府施政更有力。

陳其邁 柯文哲 鄭文燦 黃偉哲 陳水扁

延伸閱讀

被陳水扁點名未來8年選總統 陳其邁：「Never、ever」

扁點名這4人有機會選總統 黃偉哲：沒有想過這個事情

新桃之爭或南北之戰？ 扁預測2024、2028「是這4人競爭」

加強交通安全 陳其邁宣示4目標

相關新聞

兩岸互動斷訊 王金平：有朦朧美的九二共識沒有了

蔡政府上台後兩岸關係急凍，對話管道中斷。立法院前院長王金平下午分析，這主要是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的...

選總統「Never ever」？陳其邁：就是沒想過

前總統陳水扁今在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長...

民團邀蔡總統參加秋鬥 勿忘當年正義初心

「誠摯邀請總統蔡英文參加秋鬥遊行，找回當年追求正義的初衷！」秋鬥民團5日召開記者會，邀請總統蔡英文、內政部長徐國勇與民進黨副秘書長林飛帆一同上街遊行，訴求迫遷、反雙標、反黨國，呼籲他們能找回當年追求土地正義的初心，也盼總統與相關官員出席率不要掛零。

看美總統大選 鄭文燦：無論誰當選，台美關係穩定往前

美國總統大選結果尚未出爐，候選人川普與拜登選情膠著，桃園市綜合會議廳今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，陸委會...

誰是228加害者？柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，民進黨議員簡舒培質詢時，認為台北市移除蔣中正銅像威權象徵速度緩慢，並問柯文哲誰是228 ...

涉陸正案／公民團體辦邱和順特展 盼體認冤案終結不正義

民間司法改革基金會等公民團體5日至18日舉辦「海旺天光 邱和順被遺忘的32年」特展；邀請民眾透過藝文體驗，了解邱和順的...

美國大選結果未明 蔡總統3點說明穩定民心

對於美國大選結果，蔡總統今（5）日做出三點表示，第一，將密切關注台海局勢、確保股匯市穩定交易；第二，會在和美國政府、兩大...

不用押寶 蔡英文：挺台已成美國主流民意和跨黨派共識

蔡英文總統稍早透過臉書表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信大家都很關心。「我們有信心，支持台灣已經成為美...

美大選恐政黨輪替 柯文哲：台灣對兩黨都要保持良好關係

美大選陷入膠著，台北市長柯文哲下午赴議會總質詢時，議員楊靜宇問柯，選情目前對川普不利　若政黨輪替後，台美關係如何？柯文哲...

馮世寬遭立委潑咖啡 行政院：譴責荒腔走板的問政方式

國民黨立委鄭天財今（5）日在質詢時，對退輔會主委馮世寬潑灑咖啡。對此，行政院今日指出，除要向馮世寬主委表達關心之外，對於...

馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議訴訟案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會質詢間爆發...

影／立院質詢爆衝突 馮世寬：鄭天財踩到我紅線

國民黨籍立委鄭天財今天在立法院針對原住民議題質詢退輔會主委馮世寬時，鄭天財因不滿馮世寬回應，上前推擠馮世寬，並潑灑咖啡，...

熱門新聞

拜登逆轉中！ 獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

「連聘書都不給」王婉諭再爆：政院兒少小組停擺7個月

馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

促轉會催促移置蔣公銅像 馮世寬：我非常不贊成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。