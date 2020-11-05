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兩岸互動斷訊 王金平：有朦朧美的九二共識沒有了

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡政府上台後兩岸關係急凍，對話管道中斷。立法院前院長王金平下午分析，這主要是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的九二共識沒有了，未來不是一定要九二共識，但須尋求兩岸都能接受的兩岸關係新定位，才可能恢復對話。記者周志豪／攝影
蔡政府上台後兩岸關係急凍，對話管道中斷。立法院前院長王金平下午分析，這主要是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的九二共識沒有了，未來不是一定要九二共識，但須尋求兩岸都能接受的兩岸關係新定位，才可能恢復對話。記者周志豪／攝影

蔡政府上台後兩岸關係急凍，對話管道中斷。立法院前院長王金平下午分析，這主要是因穩定兩岸和平相當長時間，有「朦朧美」概念的九二共識沒有了，未來不是一定要九二共識，但須尋求兩岸都能接受的兩岸關係新定位，才可能恢復對話。

王金平表示，中華民國與對岸都具備各種主權國家條件，只是在世界上承認中國大陸的多，我方要以小搏大，要用智慧求取兩岸真正和平，讓大陸善意、仁慈地對待我方，恢復溝通與對話絕對必要。

王金平說，兩岸絕大多數的人有共識台灣不能獨立，我方不能像鴕鳥般將頭埋在沙子中只想我們自己，要知己知彼，要看雙方政府與人民實力與意願，還要考慮兩岸人民情感，現在兩岸對立情緒也要好好處理，不了解大陸要怎麼互動？

王金平表示，台灣要求有自己空間，外交關係獲尊重，也能適度加入國際與區域經濟組織，大陸也不要阻擋台灣與他國簽自由貿易協定，這部分兩岸應該可以談，可以交流合作，能做到這樣，就能恢復以往互利互容、共存共榮結果。

王金平認為，兩岸領導人應做到像老子所言的「聖人無常心，以百姓之心為心」；要以中華文化為基礎，發大願讓兩岸民族共存共榮，走向過往沒有的太平盛世，讓中華民族更強大長遠，中華文化就是漢魂，兩岸就像兄弟，兄弟同心其利斷金。

談到國民黨改革，王金平也透露，前幾天才跟國民黨主席江啟臣講，國民黨要復興，必重拾黨魂、解決財務問題，還要做到知己知彼，知道他黨的實力、理念與人物、計畫，否則怎麼打仗；江若能努力這些方向，就能真正重振國民黨。

王金平 國民黨 九二共識 江啟臣

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