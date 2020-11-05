民團邀蔡總統參加秋鬥 勿忘當年正義初心

「誠摯邀請總統蔡英文參加秋鬥遊行，找回當年追求正義的初衷！」秋鬥民團5日召開記者會，邀請總統蔡英文、內政部長徐國勇與民進黨副秘書長林飛帆一同上街遊行，訴求迫遷、反雙標、反黨國，呼籲他們能找回當年追求土地正義的初心，也盼總統與相關官員出席率不要掛零。

執政黨背棄土地正義

秋鬥土地正義召集人陳致曉提到，2013年強拆大埔張藥房時，許多民進黨政治人物包含總統蔡英文、副總統賴清德、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦與交通部長林佳龍均譴責時任國民黨籍縣長劉政鴻的蠻橫作為。且民進黨於2016年啟用大埔運動中的社運人士擔任官員與立委，使推動土地運動充滿希望。

「然而，取得政權後的民進黨，又是什麼樣的態度呢？」同時身為「反南鐵東移全線自救聯合會」會長的陳致曉直批，如同現在人民所看見的昨是今非，南鐵東移、鳳鐵重劃、屏鐵強徵、桃園航空城徵收案等卻擴大規模加速進行，可見民進黨已背棄在野時掛在嘴上的「土地正義」，換了位子就換了腦袋。

雙重標準傷害民主

「南鐵強拆案印證民進黨根本是地產開發商打手！」徐世榮表示，關於土地徵收案例的修正草案，要廢除區段徵收，否則民進黨將會繼續迫遷弱勢底層的人民。希望官員牢記土地正義的初衷，他們當年都與社運、民眾站在同一陣線，如今全面執政，要實現土地正義是輕而易舉的事，盼民進黨能夠盡快完成相關修法。

陳致曉說，過去民進黨曾主張黨政軍退出媒體，如今卻放任黨政金權操作媒體，完全是雙重標準。若在網路上抨擊民進黨，便會招來網軍抹黑，藉此建立以民進黨為標準的「新黨國」。陳致曉直言，土地徵收戒嚴行政程序、虛偽審議形式與綠色網軍大肆出征，根本是體現「黨國專政」的行為。

今年秋鬥遊行將於22日下午1時從凱道出發，途經已失去監督能力的立法院，以及威權獨裁的行政院，代表民主價值已被民進黨摧殘毀壞。眾人將於遊行時同時比出秋鬥手勢，象徵對抗威權統治，人民不會退縮。

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