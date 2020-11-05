看美總統大選 鄭文燦：無論誰當選，台美關係穩定往前

美國總統大選結果尚未出爐，候選人川普與拜登選情膠著，桃園市綜合會議廳今天下午舉行「美國總統大選與兩岸關係」座談會，陸委會主委陳明通、市長鄭文燦等人出席，鄭說，無論結果如何，只要美國主流民意支持台灣，美國兩黨願意挺台灣，「我想無論誰登選，台美關係還是會穩定往前走」，台美之間距離也會縮短、增加互信。

鄭文燦說，這次美國總統大選備受矚目，也是台灣人有史以來最關注的一次，大選投票率歷來最高，候選人得票率都創歷史新高，顯見美國人民對美國未來相當關切，且通訊投票占比很高，也會影響選舉結果，跟台灣當天投票、開票的選舉制度大不同。

鄭表示，雖然美國總統選舉過程衍生很多爭辯話題，但還是在一定的軌道秩序、民主規範上往前走，因為這就是美國的民主傳統，不會因為選舉，讓民主停下腳步。

至於美國總統大選與兩岸關係，鄭文燦也認為，台灣在印太戰略下扮演關鍵角色，台灣願意盡心力，尤其中國霸凌台灣的情形，會給台灣人民帶來很大反感、給區域帶來不安，屆時美中之間戰略競爭態勢形成，台灣會扮演重要關鍵角色，美國跟亞太地區的關係會影響台灣未來，台灣人民關切美國總統大選是應該的，也是台灣重要課題。

陸委會去年底即和桃園市政府合作舉行「國際變局下的兩岸關係」座談會，邀來專家學者與談，今年逢美國總統大選，再度和桃園市台大國家發展教育基金會、台大社科院中國大陸研究中心等單位一起以「美國總統大選與兩岸關係」為題舉辦座談會。

鄭文燦說，自己過去曾連續兩年到美國訪問，有跟美方智庫表達，「和平是兩岸關係唯一選項，而非戰爭」，至於要避開戰爭不是說要接受對方的政治主張，而是要確保和平對話的架構穩定，然而，台灣需要在國防力量有所提升、後備力量提升，則是展現台灣人民對保護民主體制的決心。