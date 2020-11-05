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誰是228加害者？柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午至議會總質詢，民進黨議員簡舒培質詢時，認為台北市移除蔣中正銅像威權象徵速度緩慢，並問柯文哲誰是228的加害者，是不是前總統蔣介石？但柯文哲未答，但他說，民進黨已經執政12年，還在說228沒有真相？「我就不想聽了」、「對我來講，我被民進黨迫害沒有比較少。」

對於銅像如何處理？柯文哲說，促轉會有公文來，有公文來就處理。簡舒培問柯，柯身為受難者家屬，誰應該為228負責，是不是蔣介石？柯文哲未答，轉而說今年設市百年時的照片，所有市長在一起很難得。他說，我們有不同的過去，有共同的現在，要不要思考要不要走向共同的未來，他是228家屬，深綠出身的，不要懷疑這個。

簡舒培質疑，有人要找出誰是加害者，是不是蔣介石？柯文哲為何不敢答？ 柯說，民進黨執政12年，還在說228沒有真相，他就不想聽了，執政12 年沒有真相？對他來講，被民進黨迫害沒有比較少。

簡舒培批柯，把監督叫迫害？怎麼這麼有民主素養？ 柯文哲說，這是意識形態的問題，台灣社會應盡量和諧。簡舒培仍追問，蔣介石是不是228加害都都不敢講？柯說，請小英出來講啊？講對蔣介石態度，且銅像問題， 中央下命令，他就照辦。柯說，他都可以讓馬英九跟阿扁坐下來了，「阿扁不恨馬英九？」簡舒培反批柯「不要竹桿裝菜刀」。

柯文哲 簡舒培 民進黨 二二八事件 促轉會

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