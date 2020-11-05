快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

立委主委立院衝突 為了花蓮這家「勞動合作社」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會發生潑咖啡拉扯衝突。圖／讀者提供
為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會發生潑咖啡拉扯衝突。圖／讀者提供

為了原住民廠商與退輔會間一項財務爭議，國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬，今天在立法院外交及國防委員會質詢間，爆發推擠衝突。引爆衝突的關鍵，是花蓮一家「有限責任台灣第二照顧服務勞動合作社」。

退輔會108年12月間曾發出新聞稿，針對「有限責任臺灣第二照顧服務勞動合作社」帶領30名照服員在花蓮榮譽國民之家前廣場抗議進行說明，指這家合作社曾向行政院東部聯合服務中心陳情，聲稱退輔會擅自扣剋應給付社員的勞健保費、勞退金及營業稅等，致其陷入經營困境。

退輔會當時回應表示，行政院於108年12月26日邀集合作社、退輔會、內政部、勞動部、行政院公共工程委員會、國稅局等相關部會共同召開會議研商，並初步獲致結論，有關補繳營業稅部分，請合作社儘速於108年12月底前，檢附相關證明文件，向財政部北區國稅局花蓮分局提出行政救濟。並請國稅局基於信賴保護原則重行考量。有關代繳勞健保、勞退金部分，目前仍在訴訟繫屬中，宜待法院判決結果辦理。

據鄭天財今日質詢說法，這項訴訟已判決，退輔會應給付款項；但退輔會認為，該社還積欠退輔會800萬餘元款項，因此馮世寬態度強硬。而據了解，鄭天財與退輔會日前再次召開協調會，由副主委呂嘉凱出席。

退輔會 行政院 健保

延伸閱讀

馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

影／立院質詢爆衝突 馮世寬：鄭天財踩到我紅線

鄭天財拍桌潑馮世寬咖啡 政院批荒腔走板

蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

相關新聞

質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會質詢間相互拍桌...

「連聘書都不給」王婉諭再爆：政院兒少小組停擺7個月

近日行政院被在野黨發現包括食安會報、治安會報等都已經逾期多時未開。時代力量立委王婉諭今天表示，行政院的「兒童及少年福利與...

拜登逆轉中！ 獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

美國總統大選持續開票，原本開票初期氣勢較好的川普有逐漸被拜登逆轉跡象。昨天下午川普在大部分搖擺州暫居領先時，包括台灣民意...

涉陸正案／公民團體辦邱和順特展 盼體認冤案終結不正義

民間司法改革基金會等公民團體5日至18日舉辦「海旺天光 邱和順被遺忘的32年」特展；邀請民眾透過藝文體驗，了解邱和順的...

美國大選結果未明 蔡總統3點說明穩定民心

對於美國大選結果，蔡總統今（5）日做出三點表示，第一，將密切關注台海局勢、確保股匯市穩定交易；第二，會在和美國政府、兩大...

不用押寶 蔡英文：挺台已成美國主流民意和跨黨派共識

蔡英文總統稍早透過臉書表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信大家都很關心。「我們有信心，支持台灣已經成為美...

美大選恐政黨輪替 柯文哲：台灣對兩黨都要保持良好關係

美大選陷入膠著，台北市長柯文哲下午赴議會總質詢時，議員楊靜宇問柯，選情目前對川普不利　若政黨輪替後，台美關係如何？柯文哲...

馮世寬遭立委潑咖啡 行政院：譴責荒腔走板的問政方式

國民黨立委鄭天財今（5）日在質詢時，對退輔會主委馮世寬潑灑咖啡。對此，行政院今日指出，除要向馮世寬主委表達關心之外，對於...

馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議訴訟案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會質詢間爆發...

影／立院質詢爆衝突 馮世寬：鄭天財踩到我紅線

國民黨籍立委鄭天財今天在立法院針對原住民議題質詢退輔會主委馮世寬時，鄭天財因不滿馮世寬回應，上前推擠馮世寬，並潑灑咖啡，...

藍委指政院幕僚涉違廉政規範 蔡碧仲：交辦查明

媒體報導，行政院幕僚被抓包製作網軍圖卡；國民黨立委江啟臣今天質疑，這違反行政中立跟廉政倫理規範，廉政署是否立案調查；法務...

川普主張停止開票 楊進添：種下選後美國內部分裂因子

美國總統大選開票陷入膠著，爭取連任的現任總統川普更宣稱選票有爭議，要求停止開票。外交部前部長楊進添上午批評，川普要以司法...

熱門新聞

拜登逆轉中！ 獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

中天新聞再吞兩罰單 主管承認「黃國昌的截圖是真的」

質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

蔡易餘、黃承國戴川普口罩 蔡英文：你們是中常委欸

蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

「連聘書都不給」王婉諭再爆：政院兒少小組停擺7個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。