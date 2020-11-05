立委主委立院衝突 為了花蓮這家「勞動合作社」

為了原住民廠商與退輔會間一項財務爭議，國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬，今天在立法院外交及國防委員會質詢間，爆發推擠衝突。引爆衝突的關鍵，是花蓮一家「有限責任台灣第二照顧服務勞動合作社」。

退輔會108年12月間曾發出新聞稿，針對「有限責任臺灣第二照顧服務勞動合作社」帶領30名照服員在花蓮榮譽國民之家前廣場抗議進行說明，指這家合作社曾向行政院東部聯合服務中心陳情，聲稱退輔會擅自扣剋應給付社員的勞健保費、勞退金及營業稅等，致其陷入經營困境。

退輔會當時回應表示，行政院於108年12月26日邀集合作社、退輔會、內政部、勞動部、行政院公共工程委員會、國稅局等相關部會共同召開會議研商，並初步獲致結論，有關補繳營業稅部分，請合作社儘速於108年12月底前，檢附相關證明文件，向財政部北區國稅局花蓮分局提出行政救濟。並請國稅局基於信賴保護原則重行考量。有關代繳勞健保、勞退金部分，目前仍在訴訟繫屬中，宜待法院判決結果辦理。

據鄭天財今日質詢說法，這項訴訟已判決，退輔會應給付款項；但退輔會認為，該社還積欠退輔會800萬餘元款項，因此馮世寬態度強硬。而據了解，鄭天財與退輔會日前再次召開協調會，由副主委呂嘉凱出席。