馮世寬：立委不是上帝 我軍人出身不能讓退輔會受辱

為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議訴訟案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會質詢間爆發推擠衝突，鄭天財並欲用咖啡潑向馮世寬。馮世寬事後受訪表示，「事情處理可能不能依照委員說什麼就作什麼，委員講的不見得你是上帝。」他軍人出身不受辱，也不能讓退輔會受辱。

馮世寬表示，非常遺憾，每一個訴訟案都不是那麼單純，背後有許多因素在，鄭天財曾為此案到他辦公室，而退輔會已講得非常清楚，「事情處理可能不能依照委員說什麼就作什麼，委員講的不見得你是上帝。」他得講這麼重的話。

馮世寬表示，凡事應該盡量尋求合法、依法程序來辦理，而且立委今天講到退輔會欺負原住民，「踩到我的紅線，踢到我的心」，他最照顧榮民，每次他到山上農場，都會特別詢問有多少山上原住民在這邊，而且他曾要求，山上農場既然是觀光農場，都應用當地食材，提供原住民特有風味的東西，讓平地旅遊者都能享受。

馮世寬稱，原住民在他心目中，他當部長時看到了，表現非常良好。但今天當著全國攝影機都在看，說退輔會欺負原住民，他不能接受。而假如他不講話，這就是事實，全國老百姓都會指責退輔會為何欺負原住民。

馮世寬稱，他最喜歡原住民了，原住民與他照的相不知有多少，還拿來給他簽名。他近日從台東回來行經一場原住民結婚典禮，他隨口稱讚原民服飾美麗，新娘新郎與全場吃喜酒賓客都與他照相。他最喜歡原住民，沒有他們，荒鄉僻野誰來開墾，三條橫貫公路也會缺少開道的人。馮世寬表示，他曾經寫過，經國先生在探勘橫貫公路時，在沒有路情況下，前後都由原住民引路保護，怕蔣摔下去。

馮世寬說，原住民是我們的同胞，怎麼會去欺負他們，尤其退輔會。立委不可講這樣的話。鄭天財為相關案件找過他，但退輔會已講得清楚又清楚，但這個舞台（立法院）是立委的，他當配角來演出，但不能讓配角都活不下去。說退輔會欺負原住民，他仍然要抗爭，因為他特別照顧原住民。

對於立委潑他咖啡，馮世寬說「太誇張了」，但「他（立委）今天很運氣，若在大街上遇到」。他脫下西裝是表達「你想幹什麼」，一個軍人出身者可能這樣受辱嗎？而且讓單位都受辱。讓全國老百姓都誤解，這是不可以的。但他一點都不生氣，他是據理力爭。「他再不站出來講話，行嗎？」