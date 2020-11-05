川普主張停止開票 楊進添：種下選後美國內部分裂因子

美國總統大選開票陷入膠著，爭取連任的現任總統川普更宣稱選票有爭議，要求停止開票。外交部前部長楊進添上午批評，川普要以司法作為，介入要求搖擺州停止開票，這將種下選後美國民眾對民主政治疑慮與內部分裂的因子。

楊進添認為，川普的做法將讓美國選後陷入分裂，會在美國民主政治留下很大印記，對美國民主政治是傷害。

台大政治系名譽教授包宗和也說，民主政治下選民每一票都要被計算完畢，否則破懷民主精神，也無法對人民交代；美國是有制度國家，不是任何斷然說要停就停，有紛爭應該訴諸法律，希望這個世界超級強國不要出現大家不樂意情況。

包宗和認為，若民主黨候選人拜登那下賓州選舉人票，川普服氣認輸可能性大。

國民黨智庫國安組召集人林郁方也說，川普主張停止開票，連共和黨同志都看不下去，批評川普讓共和黨顏面掃地；如今糾紛是川普自己製造的，叫停也沒有法律依據，不論怎樣都要開下去。

對川普選情比選前民調預期好，林郁方分析，民調測不出學歷與收入較低的「害羞的川粉」，這些人最後都出來支持川普，四年前一樣有這個現象，特別是美國崇拜英雄的社會，川普得新冠肺炎還立即復出，讓支持者覺得有戰鬥力願支持。