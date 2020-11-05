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川普主張停止開票 楊進添：種下選後美國內部分裂因子

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方（中）、台大政治系名譽教授包宗和（右）及外交部前部長楊進添（左）說明看法。記者潘俊宏／攝影
國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方（中）、台大政治系名譽教授包宗和（右）及外交部前部長楊進添（左）說明看法。記者潘俊宏／攝影

美國總統大選開票陷入膠著，爭取連任的現任總統川普更宣稱選票有爭議，要求停止開票。外交部前部長楊進添上午批評，川普要以司法作為，介入要求搖擺州停止開票，這將種下選後美國民眾對民主政治疑慮與內部分裂的因子。

楊進添認為，川普的做法將讓美國選後陷入分裂，會在美國民主政治留下很大印記，對美國民主政治是傷害。

台大政治系名譽教授包宗和也說，民主政治下選民每一票都要被計算完畢，否則破懷民主精神，也無法對人民交代；美國是有制度國家，不是任何斷然說要停就停，有紛爭應該訴諸法律，希望這個世界超級強國不要出現大家不樂意情況。

包宗和認為，若民主黨候選人拜登那下賓州選舉人票，川普服氣認輸可能性大。

國民黨智庫國安組召集人林郁方也說，川普主張停止開票，連共和黨同志都看不下去，批評川普讓共和黨顏面掃地；如今糾紛是川普自己製造的，叫停也沒有法律依據，不論怎樣都要開下去。

對川普選情比選前民調預期好，林郁方分析，民調測不出學歷與收入較低的「害羞的川粉」，這些人最後都出來支持川普，四年前一樣有這個現象，特別是美國崇拜英雄的社會，川普得新冠肺炎還立即復出，讓支持者覺得有戰鬥力願支持。

川普 林郁方 共和黨

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