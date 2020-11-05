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美選後兩岸開戰？ 學者：陸武力犯台可能性不高

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方（左）與台大政治系名譽教授包宗和（右）會前彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方（左）與台大政治系名譽教授包宗和（右）會前彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

兩岸關係緊張，外界傳言美國總統大選後恐進入戰爭狀態。不過國民黨智庫國安組召集人林郁方今天表示，大陸武力犯台可能性不高。台大政治系名譽教授包宗和也認為，現在北京在觀望，這時候採激烈行動可能性不大。

林郁方指出，因美國態度不明，大陸不知道發動武力後，美國是否會全力支援台灣，甚至與他國聯合封鎖，大陸武力犯台可能性不高；特別是中共政權合法性是建立在經濟改革開放、人民富足，大陸國家主席習近平這條路走不下去就慘了。

包宗和也認為，如果美國總統油民主黨候選人拜登當選，美中關係可望緩和；過去大陸前主席鄧小平時期，就曾發生過美中關係趨緩，大陸對台灣也改採和平攻勢，因此可推斷若拜登當選兩岸關係也會緩和。

不過外界認為，台美關係在過去這段時間達到高峰。外交部前部長楊進添表示，過去三、四年台美關係確實有提升，軍售質量大幅增加，通過的友台決議案多，但現在兩岸緊張與美中關係加強也有相當關係。

包宗和說，所謂的關係最好要看怎麼界定，任何決策都要看整體利益與代價，過去四年台灣與美國關係提升，但風險也提高，得失之間政府要仔細拿捏。

楊進添更提醒，美國前總統雷根以星戰計畫拖垮蘇聯，台灣現在大量對美軍購財政負擔的了？對國家發展恐產生預算排擠。林郁方也認為，台灣以前為買不到好武器困擾，未來卻可能因人家拚命賣，反沒錢買，連原本裝備也沒錢修。

美中關係 林郁方 拜登

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