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美選後兩岸開戰？ 學者：陸武力犯台可能性不高
兩岸關係緊張，外界傳言美國總統大選後恐進入戰爭狀態。不過國民黨智庫國安組召集人林郁方今天表示，大陸武力犯台可能性不高。台大政治系名譽教授包宗和也認為，現在北京在觀望，這時候採激烈行動可能性不大。
林郁方指出，因美國態度不明，大陸不知道發動武力後，美國是否會全力支援台灣，甚至與他國聯合封鎖，大陸武力犯台可能性不高；特別是中共政權合法性是建立在經濟改革開放、人民富足，大陸國家主席習近平這條路走不下去就慘了。
包宗和也認為，如果美國總統油民主黨候選人拜登當選，美中關係可望緩和；過去大陸前主席鄧小平時期，就曾發生過美中關係趨緩，大陸對台灣也改採和平攻勢，因此可推斷若拜登當選兩岸關係也會緩和。
不過外界認為，台美關係在過去這段時間達到高峰。外交部前部長楊進添表示，過去三、四年台美關係確實有提升，軍售質量大幅增加，通過的友台決議案多，但現在兩岸緊張與美中關係加強也有相當關係。
包宗和說，所謂的關係最好要看怎麼界定，任何決策都要看整體利益與代價，過去四年台灣與美國關係提升，但風險也提高，得失之間政府要仔細拿捏。
楊進添更提醒，美國前總統雷根以星戰計畫拖垮蘇聯，台灣現在大量對美軍購財政負擔的了？對國家發展恐產生預算排擠。林郁方也認為，台灣以前為買不到好武器困擾，未來卻可能因人家拚命賣，反沒錢買，連原本裝備也沒錢修。
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