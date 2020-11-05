拜登若當選美國總統 楊進添：像喬王可解決美中台問題

美國總統大選結果將揭曉，民主黨候選人拜登可望登選。外交部前部長楊進添上午分析，拜登長期接觸外交事務，個性又老練，若當選可望以比較圓熟溝通協調方式，「像是一個喬王」，找出大家可接受方式解決美中台外交問題。

楊進添表示，美台關係在拜登上台後原則不會有太大改變，會以與中共簽訂的三公報與台灣關係法為基礎，在美中台關係上即使戰術清楚，但仍會戰略模糊，會採取中國大陸是戰略性競爭者，真正敵人是俄羅斯。

楊進添認為，即使拜登當選，美國對台灣支持力道一樣，只是做法會不同，不會像川普販售大量攻擊性武器給台灣。

但楊進添也提醒，美國大選後期經美國媒體報導我方選邊站，這些拜登也看在眼裡，但他也在世界日報寫了一篇對支持我國長文，拜登與中共可合作的會繼續，但應對抗的也會聯合其他友邦對抗，我方之後也應加強與民主黨聯繫工作。

台大政治系名譽教授包宗和也認為，拜登的外交政策採多邊主義，會強化與盟邦連結，重新建立領導地位，會傾向國際合作，強化與國際機制多邊連結，強調每個盟邦共同利益，讓國際環境比較友善。

也因此，包宗和說，在台海問題上，拜登會維持三公報與台灣關係法既有架構，盡力維持台海安定，對北京外交為主，軍事為輔，美中關係緩和，朝非零和關係發展；對台灣也會減少驚奇，強化台灣自衛能力，美台友好基本架構不會改變。

包宗和表示，美中關係緩和，台灣利益也比較不會被犧牲，兩岸緊張對峙程度會下降，採取非和平動作可能性也可能降低，美中台戰略三角將呈現以美國為「樞紐」、中台為「側翼」的羅曼蒂克型關係。

包宗和提醒，蔡政府過去親美、友日、和中，未來應採親美、友日、避中，避免與中國大陸產生衝撞行關係，以台灣利益優先與美國雙贏，而不是受制美國。

國民黨智庫國安組召集人林郁方指出，美國外交政策有台持續性，美國基本上反共，有保守性，對宗教有信仰，對無神論國家有意見，對非以民主決策國家會有批評；但美國是世界強權，國際事務上不是不愛中華民國，只是更需要中共。

林郁方表示，不同領導人當然會有不同的做法，若拜登當選，美國與中國大陸雖仍可能還有經濟與軍事上對抗，但不會劍拔弩張，美中關係會比較溫和穩定，也不會獨行俠式外交，美國對中華民國好感不會隨時間改變。