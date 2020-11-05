帛琉旅遊泡泡再延後 外交部：選後才有明確決定

時值美國大選之際，我太平洋友邦帛琉共和國3日舉行第11屆總統、副總統及國會議員大選。外交部今天表示，過程順利平和，中華民國政府祝賀帛琉共和國順利舉行此次大選，重申未來願在兩國既有的良好合作基礎上，與帛琉新任政府持續深化合作關係。

帛琉採行立法、司法及行政三權分立的民主政治制度，人民每4年一次投票選舉總統、副總統及國會議員。除國內人民之外，海外帛琉國民依法也有不在籍投票權。

外交部亞太司長曾瑞利指出，本次帛琉大選將選出新任總統、副總統、13名參議員及16名眾議員。目前依據國內計票結果，暫時領先的總統選舉參選人是前參議員惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.），獲得4640票，得票率約57.4%。

暫時領先的副總統選舉參選人是參議員席嫵杜（Uduch Senior），獲得4107票，得票率約52.3 %。曾瑞利表示，帛琉選舉委員會依法將於11月10日截止納計海外國民選票，再於11月17日正式公布所有當選者名單。

至於外界關注的台帛旅遊泡泡，曾瑞利表示，對於開放邊境與防疫措施，帛琉尚未完全準備好，另方面正逢大選，可能要等到新總統就任後，才會有比較明確的決定。我方尊重帛琉方面防疫考量，指揮中心會與相關部會共擬草案，適時江草案提供帛琉政府參考。

帛琉共和國為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國於1999年12月建交，21年以來邦誼穩固，各項雙邊合作計畫順利推動。兩國相互設有大使館，關係緊密友好。