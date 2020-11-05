政院：支持台灣是美主流民意 美選結果不會因此改變

美國大選結果尚未出爐，全世界都在矚目。行政院發言人丁怡銘今表示，台美分享同樣的價值與共同目標，支持台灣、支持民主其實是美國主流民意，無論美國選舉結果如何都不會改變。

美國總統大選牽動美中台關係，蔡英文總統上周六召開的國安高層會議也做各式沙盤推演。丁怡銘今在行政院會後記者會表示，上周的國安高層會議將美選後所有情勢進行分析與沙盤推演，也分別有所布署跟因應。

丁怡銘表示，蔡政府執政後，跟美國各黨都保持非常好的交流，從美國國會通過的友台法案，可以看出台灣得到跨黨派的支持，這顯示台美有分享同樣的價值與共同目標，支持台灣支持民主，其實是美國主流民意，無論選舉結果如何都不會改變

丁怡銘說，美國選舉過程中，中國壓制香港、新疆等地的自由，隱匿新冠肺炎疫情形成世界的浩劫，讓美國各界強烈反中態勢已經形成，而同樣是民主國家，未來台灣政府會持續爭取美國支持，尤其在區域安全、人權等合作也會持續保持，希望台美關係繼續向前走。