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美大選恐陷法律戰 外交部：深信美國成熟民主制度
美國總統大選開票一度膠著，未來可能進入法律戰。外交部發言人歐江安今天表示，相信美國成熟的民主制度，計票過程會順利完成，未來也會持續穩健深化台灣和美國友好夥伴合作關係。
歐江安今天在外交部例行記者會表示，大家都很關心美國大選進度，我國政府會持續、密切關心選情。今年因疫情影響，很多民眾選擇通訊投票，各州的開票、計票會稍微延遲，我國政府相信、也肯定美國成熟的民主制度，台灣民主歷程向美國學習很多，深信過程會順利完成。
歐江安表示，我政府和共和黨、民主黨兩黨人士保持密切聯繫與友好互動，兩黨都支持自由民主的台灣，台灣議題在美國國會是具有跨黨派的高度共識，在此良好基礎上，政府會持續強化台美各界、各層面交流與合作，穩健深化台灣和美國友好夥伴合作關係。
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