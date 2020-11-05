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秋鬥爭土地正義 邀蔡英文總統一起上街

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
秋鬥土地正義召集人陳致曉等今舉行記者會，邀請蔡英文總統、內政部長徐國勇等參加11月22日的秋鬥大遊行，盼他們能找回當年的熱血正義，一起走上街頭表達對土地正義的追求。記者陳熙文／攝影
秋鬥土地正義召集人陳致曉等今舉行記者會，邀請蔡英文總統、內政部長徐國勇等參加11月22日的秋鬥大遊行，盼他們能找回當年的熱血正義，一起走上街頭表達對土地正義的追求。記者陳熙文／攝影

秋鬥土地正義召集人陳致曉等今舉行記者會，邀請蔡英文總統、內政部長徐國勇等參加11月22日的秋鬥大遊行，盼他們能找回當年的熱血正義，一起走上街頭表達對土地正義的追求。陳致曉並指出，當日會為總統和相關官員設立一個報到處，希望到時出席率不要掛0。

秋鬥土地正義召集人、台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉今偕政治大學教授徐世榮等舉行「誠摯邀請蔡英文、徐國勇、林飛帆參加秋鬥宣示『土地正義』」記者會，高喊「反迫遷、反雙標、反黨國」，呼籲蔡英文總統、徐國勇、民進黨副秘書長林飛帆，以及過去社運出身的官員能夠響應秋鬥大遊行，一起走上街頭。

陳致曉表示，2013年大埔張藥房遭強拆時，不只蔡英文總統，許多民進黨政治人物包括現任的副總統賴清德、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍也都譴責國民黨劉政鴻的土匪作為！2016年民進黨又啟用一大批大埔運動中的社運人士擔任官員、立委，讓土地運動充滿期待。

他表示，然而民進黨取得政權後，包括南鐵東移、鳳鐵重劃、屏鐵強徵、桃園航空城徵收案、桃園綠捷徵收案卻更大規模加速進行，可見民進黨已背棄其在野時掛在嘴上的「土地正義」。

陳表示，民進黨操作媒體與網軍徹底的玩弄「兩套標準」，藉此建立一個民進黨絕對正確的「新黨國」！這個新黨國的都市計畫與土地徵收戒嚴行政程序、虛偽審議形式、警察公權暴力、綠色網軍大肆出征，實質上重回「黨國專政」。

徐世榮說，希望現在在檯面上的民進黨官員莫忘土地正義的初衷，他們當年都是跟跟社運站在同一陣線，他提醒過去的「戰友」，民進黨過去曾提出土地徵收條例的修正草案，要廢除區段徵收，如今民進黨全面執政，要實現土地正義是易如反掌，盼能夠完成相關修法。

陳致曉則說，秋鬥當日會特別幫總統，以及相關官員設立一個報到處，並提醒他們身穿黑衣，代表他們是非黑白辨清楚。

民進黨 秋鬥 陳致曉

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