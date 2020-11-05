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李哲華走馬上任 入住韓國瑜當主委時期寢室

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
懸缺多時的國民黨高雄市黨部主委，確定由黨中央組發會主委李哲華（中）兼任，前高雄市民政局長曹桓榮（左）出任專職副主委。右為黨部書記長蕭金龍。記者王慧瑛／攝影
懸缺多時的國民黨高雄市黨部主委，確定由黨中央組發會主委李哲華（中）兼任，前高雄市民政局長曹桓榮（左）出任專職副主委。右為黨部書記長蕭金龍。記者王慧瑛／攝影

懸缺多時的國民黨高雄市黨部主委，確定由黨中央組發會主委李哲華兼任，前高雄市民政局長曹桓榮出任專職副主委。李哲華今走馬上任，他說，國民黨會扮演稱職在野黨，「獲得選民肯定，自然就有機會」，盡快調整出戰鬥隊形，布局2022年。

李哲華曾任南投縣黨部主委，操盤選戰經驗豐富，擔任組發會主委期間，全台跑透透，也熟悉黨務改革方向。李哲華說，會以高雄市黨部為黨部改革示範點，調整組織運作模式。

李哲華上任第一天馬上進入戰鬥模式，安排「高雄市黨部主任會報」等行程，交付各區主任未來工作重點，包括12月13日在橋頭糖廠辦黨慶，將邀請前市長韓國瑜出席。近期會在議員選區辦教育訓練，傳達黨的核心價值，加速黨務數位化等。

李表示，接下來將密集下鄉拜訪意見領袖，聽取基層聲音，鞏固基本盤核心群眾，也為黨開拓更多中間選票與認同。

李哲華身兼組發會主委與高雄市黨部主委雙重角色，他說，一周至少3天在高雄，以黨部主委辦公室旁休息室當寢室，這間寢室在韓國瑜任主委期間也住過。

高雄市黨部主委一職懸缺多時，之前曾徵詢前立委黃良華、議長曾麗燕等人，但兩人都無意願，本周一黨主席江啟臣、秘書長李乾龍與李哲華討論，確定由李兼任。

李哲華說，對高雄來說，現在不是承平時期，要扮演強而有力的在野黨，將成立智庫監督高雄市政，將強打民生議題，發揮組織展鬥力，激勵黨的士氣，也恢復元氣，迎戰2022考驗。

國民黨高雄市黨部主委一職懸缺多時，如今終於確定新主委人事，由李哲華出任。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委一職懸缺多時，如今終於確定新主委人事，由李哲華出任。記者王慧瑛／攝影
懸缺多時的國民黨高雄市黨部主委，確定由黨中央組發會主委李哲華（中）兼任，前高雄市民政局長曹桓榮（左）出任專職副主委。右為黨部書記長蕭金龍。記者王慧瑛／攝影
懸缺多時的國民黨高雄市黨部主委，確定由黨中央組發會主委李哲華（中）兼任，前高雄市民政局長曹桓榮（左）出任專職副主委。右為黨部書記長蕭金龍。記者王慧瑛／攝影
李哲華身兼組發會主委與高雄市黨部主委雙重角色，他說，一周至少3天在高雄，以黨部主委辦公室旁休息室當寢室，這間寢室在韓國瑜任主委期間也住過。記者王慧瑛／攝影
李哲華身兼組發會主委與高雄市黨部主委雙重角色，他說，一周至少3天在高雄，以黨部主委辦公室旁休息室當寢室，這間寢室在韓國瑜任主委期間也住過。記者王慧瑛／攝影

李哲華 高雄市 韓國瑜

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